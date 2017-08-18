В Астане увеличилось число аварий по вине пешеходов, - ДВД
18 августа 2017, 08:12
Статистика показывает, что пешеходы не всегда соблюдают меры безопасности.
В Астане стартовала акция «Осторожно, пешеход». В течение месяца инспекторы полиции будут разъяснять горожанам правила дорожного движения, охватят общественные места и образовательные школы, сообщает ТК "Астана".
По словам начальника местной полицейской службы Бакытжана Малыбаева, с началом нового учебного года стражи порядка усилят данную работу. Статистика показывает, что пешеходы не всегда соблюдают меры безопасности.
Почти половина аварий в Астане за последние полгода произошла по вине самих пешеходов. Малыбаев также рассказал, что ведется борьба с водителями, которые оставляют автомобили в неположенных местах. В основном такие факты регистрируются возле образовательных учреждений.
Для разгрузки дорог полицейские оперативно вызывают эвакуатор, говорит глава МПС. Только с начала года наказаны свыше полутора тысяч человек.
"У нас увеличилось ДТП по вине пешеходов с летальным исходом. Если у нас за 6 месяцев было 21 дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом из них 11 по вине пешеходов. Поэтому хотел бы большое внимание обратить пешеходов, родителей, учеников в преддверии учебного года соблюдать правила дорожного движения", - сказал начальник МПС ДВД г.Астана Бакытжан Малыбаев.
Фото: 8online.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873641-de48fca3c34d10a80bc98986cef4a4a0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...