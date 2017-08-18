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В Астане увеличилось число аварий по вине пешеходов, - ДВД

18 августа 2017, 08:12

Статистика показывает, что пешеходы не всегда соблюдают меры безопасности.

В Астане стартовала акция «Осторожно, пешеход». В течение месяца инспекторы полиции будут разъяснять горожанам правила дорожного движения, охватят общественные места и образовательные школы, сообщает ТК "Астана".

По словам начальника местной полицейской службы Бакытжана Малыбаева, с началом нового учебного года стражи порядка усилят данную работу. Статистика показывает, что пешеходы не всегда соблюдают меры безопасности.

Почти половина аварий в Астане за последние полгода произошла по вине самих пешеходов. Малыбаев также рассказал, что ведется борьба с водителями, которые оставляют автомобили в неположенных местах. В основном такие факты регистрируются возле образовательных учреждений.

Для разгрузки дорог полицейские оперативно вызывают эвакуатор, говорит глава МПС. Только с начала года наказаны свыше полутора тысяч человек.

"У нас увеличилось ДТП по вине пешеходов с летальным исходом. Если у нас за 6 месяцев было 21 дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом из них 11 по вине пешеходов. Поэтому хотел бы большое внимание обратить пешеходов, родителей, учеников в преддверии учебного года соблюдать правила дорожного движения", - сказал начальник МПС ДВД г.Астана Бакытжан Малыбаев.



Фото: 8online.ru



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