СМИ: в Камбрильсе террористов застрелили при их попытке сбежать

El Mundo co ссылкой на источники в местном правительстве сообщает, что "предполагаемые террористы ехали на Audi A3 и предположительно сбили нескольких человек, пока не столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и началась перестрелка".





По данным газеты La Vanguardia, полиция после теракта в Камбрильсе перехватила террористов, которые ехали по набережной, на перекрестке с круговым движением, где машина перевернулась. Когда террористы попытались сбежать, началась перестрелка.





В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.



