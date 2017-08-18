СМИ: в Камбрильсе террористов застрелили при их попытке сбежать
18 августа 2017, 08:55
Предполагаемые террористы ехали на Audi A3 и предположительно сбили нескольких человек.
Машина с террористами, устроившими наезд на пешеходов, перевернулась, после чего они попытались сбежать и были ликвидированы полицией, сообщает РИА Новости.
El Mundo co ссылкой на источники в местном правительстве сообщает, что "предполагаемые террористы ехали на Audi A3 и предположительно сбили нескольких человек, пока не столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и началась перестрелка".
По данным газеты La Vanguardia, полиция после теракта в Камбрильсе перехватила террористов, которые ехали по набережной, на перекрестке с круговым движением, где машина перевернулась. Когда террористы попытались сбежать, началась перестрелка.
В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.
Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.
*Запрещенная в Казахстане террористическая организация
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Фото: РИА Новости
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