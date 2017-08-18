Huawei может сместить Apple со второго места на рынке смартфонов уже в 2017 году

Продажи Huawei в Юго-Восточной Азии, Японии и Южной Корее выросли более чем на 45% в годовом выражении.

Как известно, в прошлом квартале Huawei максимально приблизилась к своему основному конкуренту на рынке смартфонов, если говорить об объёмах продаж. Отставание китайского гиганта от Apple составляло всего 2-3 млн аппаратов.





Источник, ссылаясь на собственных информаторов, сообщает, что по итогам текущего квартала Huawei вполне может опередить Apple и выйти на второе место.





Кроме прочего, помочь в этом компании может родной рынок, так как продажи там у Huawei продолжают расти, а вот Apple теряет долю.





Кроме того, продажи Huawei в Юго-Восточной Азии, Японии и Южной Корее выросли более чем на 45% в годовом выражении.





Что же касается Apple, ожидается, что поставки в третьем квартале снизятся, что связывают с привычным ожиданием нового поколения смартфонов.











