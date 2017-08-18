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Назарбаев дал интервью «Хабару»

 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу «Хабар», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время интервью Глава государства ответил на актуальные вопросы, связанные с ходом процесса модернизации общественного сознания, и рассказал об ожидаемых результатах конституционной реформы.

Президент Казахстана также остановился на важности проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и поделился планами использования объектов комплекса после завершения ее работы.

Кроме этого, Глава государства рассказал о перспективах развития отечественного туризма, в том числе формировании региональных культурно-туристических кластеров.

 

18 августа 2017, 09:00
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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