Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Уральске родителей шокировали фразы "лайкать" и "пиарить" в учебниках по русскому языку

18 августа 2017, 09:15

Родители считают, что эти фразы не относятся к изучению русского языка.

Обновленные учебники для 5 классов школьники получили совсем недавно, сообщает корреспондент портала "Мой город".

В редакцию "МГ" родители прислали фото нового учебника по русскому языку для 5 класса. Мама ученика нашла в нем массу интересных заданий и фраз, которые по ее мнению никак, не относятся к изучению русского языка.



Учебник русского языка состоит из двух частей. Его авторы - Клокова, Белозёрова, Ибраева, Сулейменова, Муханбеткалиев, Касымова и Опря. Когда я решила посмотреть, какие задания нам приготовили в новом учебном году, то меня повергло в шок содержание учебника. Прочитав темы "Сетевой этикет", "Транспорт мечты", "Реклама автомобиля" и прочие, я не сразу поняла, что это книга по русскому языку, - рассказала родительница.
-

Особенно родителей удивили фразы "пиарить подкаст через соцсети", "лайкать в соцсетях", "эмотиконы".

Какое отношение к изучению русского языка имеет слово "пиарить"? Считаю это издевательством над детьми и самим предметом. Мало того, что наш классный руководитель заявила, что оценка по русскому языку теперь вообще выставляться не будет. Если ребенок выполнит 40% задания верно, то будет получать зачет. Как можно с такими учебниками рассчитывать на то, что наши дети будут грамотными? Считаю, что такие учебники просто вредны для наших школьников, - заявила женщина.

Стоит отметить, что в новом учебном году учебники с обновленным содержанием получат ученики 2, 5 и 7 классов.

Редакция обратилась с официальным запросом в управление образования ЗКО.

Юлия Мутылова
Фото предоставлено родителями


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...