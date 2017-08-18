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Школьника судят за изнасилование 4-летней сестры, которую он подкупил конфетами

18 августа 2017, 09:22

Кроме того, полиция обнаружила в телефоне 12-летнего мальчика большое количество порно.

Школьник изнасиловал четырёхлетнюю сводную сестру и затем подкупил её конфетами, чтобы она не рассказала об этом родителям. По версии следствия, 12-летний мальчик неоднократно насиловал девочку, пока дети играли в прятки. Однако малышка всё равно рассказала о случившемся, после чего мальчика арестовали, сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.

Полицейские нашли в телефоне задержанного ребёнка большое количество порно. Сейчас эксперты пытаются выяснить, представляет ли школьник опасность для общества и стоит ли его сажать в тюрьму. Сам мальчик признал свою вину и ждёт приговора.

"Она подошла ко мне и сказала: "Мамочка, я хочу тебе кое-что сказать". Она долго молчала, а потом расплакалась. Малышка призналась, что это произошло, когда они играли в прятки. Она просто хотела конфет", - сказала мама пострадавшей.

Фото: stock image.

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