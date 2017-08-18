Почти 80% всей добываемой нефти в стране идет на экспорт

Доходы бюджета РК от экспорта сырой нефти выросли на 53%. Сам экспорт увеличился на 46%.

По итогам прошедшего полугодия цены экспортных поставок сырой нефти увеличились на 27,2% к аналогичному периоду прошлого года, физический объем экспорта увеличился на 3%. В общей сложности стоимостный объем экспорта сырой нефти и газового конденсата вырос на 46%, а положительное сальдо торгового баланса страны увеличилось на 79%.

За 6 месяцев было экспортировано 33,2 млн тонн сырой нефти на сумму $12,8 млрд, что составляет 51% годового прогноза Минэнерго РК. Добыча нефти увеличилась на 10% и составила 42,6 млн тонн, исполнив за полгода 53% годового плана.

Порядка 78% всей добытой нефти ушло на экспорт - 83% в прошлом году. Объем сырой нефти на внутреннем рынке увеличился на 38% и составил 9,4 млн тонн. Цена на нефть на внутреннем рынке в 2,5 раза ниже экспортной. Реализация данного объема составит 466 млрд тенге или $1,5 млрд.

За год доля нефтяного экспорта в общем объеме экспорта увеличилась с 59% до 62%. Согласно стратегии «Казахстан - 2050» страна должна перейти от простых поставок сырья к сотрудничеству в области переработки энергоресурсов и обмену новейшими технологиями. Доля нефтяного экспорта сократится до 30% к 2050 году.

Порядка 73% всей экспортируемой нефти направляется в 5 европейских стран: Италия $4,3 млрд (+45%), Нидерланды $1,9 млрд (+58%), Франция $1,5 млрд (+83%), Швейцария $1,2 млрд (+31%), Испания $0,6 млрд (+10%).

Рост нефтяного экспорта положительно отразился на бюджетном балансе. Дефицит бюджета за полгода составил 98,1 млрд тенге - 457,5 млрд тенге в аналогичном периоде прошлого года.

Доход бюджета от экспорта нефти увеличился на 53% к первому полугодию 2016 года и составил 477,2 млрд тенге. В том числе сборы за вывозную таможенную пошлину на сырую нефть увеличились на 33% и составили 379,2 млрд тенге. Рентный налог на экспорт, идущий в Нацфонд, увеличился почти в 3,5 раза и составил 98,1 млрд тенге. Доля доходов страны от экспорта нефти за год выросла с 11% до 15%.