Высокая нагрузка на ФОТ заведет бизнес в «тень»

Заявленного снижения нагрузки на фонд оплаты труда нет в проекте Налогового кодекса, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

3 февраля 2017 года Глава государства на расширенном заседании Правительства поручил не допустить увеличения налоговой нагрузки и изучить планируемый рост нагрузки на фонд оплаты труда.

Несмотря на это, в проекте нового Налогового кодекса не предусмотрены ранее заявленные Министерством национальной экономики предложения по снижению нагрузки на фонд оплаты труда.

В частности, редакцией проекта нового Налогового кодекса от 14 июля 2017 года, официально внесенного Министерством национальной экономики на экспертное заключение в НПП РК «Атамекен», предлагалось снизить ставку социального налога с текущих 11% до 9,5% с 2018 года, до 6,5% с 2020 года.

3 августа 2017 года на официальном сайте МНЭ РК размещена несогласованная с НПП РК «Атамекен» редакция проекта нового Налогового кодекса, предусматривающая сохранение ставки социального налога на уровне 11%, без предлагаемого снижения.

Учитывая поручение Премьер-Министра РК об обязательном согласовании проекта нового Налогового кодекса с бизнес-сообществом, НПП РК «Атамекен» ожидает официального пояснения от Министерства национальной экономики относительно снижения социального налога.

Вместе с тем, исходя из исполнения поручения Главы государства, НПП РК «Атамекен» обращает внимание на необходимость смещения акцентов налоговой политики на стимулирование деловой активности, инвестиции и снижение доли теневой экономики.

В этом направлении концептуальным вопросом является общая налоговая и квазиналоговая нагрузка на фонд оплаты труда.

Несмотря на возражения НПП РК «Атамекен» с самого начала обсуждений, еще с 2014 года, с 1 июля 2017 года были введены отчисления работодателей и взносы индивидуальных предпринимателей на обязательное социальное медицинское страхование в размере 1%, с последующим повышением ставок: с 2018 года - до 1,5%, с 2020 года - до 2%, с 2022 года - до 3%. Взносы будут отчислять и сами работники: с 2018 года - 1%, с 2019 года - 2%. Обоснованные замечания к реформе ОСМС также были отражены в экспертном заключении.

Наряду с ОСМС с 2020 года будут введены обязательные пенсионные взносы работодателя в размере 5%.

В итоге, общая нагрузка на ФОТ вырастет с 33,5% в 2016 году до 43,5% в 2025 году.

Такая высокая нагрузка станет причиной ухода в «тень» большого количества предпринимателей и снижения деловой активности.

В связи с этим, «Атамекен» будет инициировать предложения по недопущению роста налоговой нагрузки на всех дальнейших этапах рассмотрения проекта нового Налогового кодекса в Правительстве РК, Администрации Президента и Парламенте РК.

Вопрос выпадающих доходов бюджета предлагаем рассматривать неразрывно с повышением эффективности расходов бюджета и квазигоссектора, в том числе в рамках поручения Главы государства по аудиту расходов на социальную защиту, здравоохранение и образование.

В целом, Нацпалата «Атамекен» положительно оценивает открытый формат работы Министерства национальной экономики в рамках поручения Премьер-Министра по подготовке проекта нового Налогового кодекса, учитывающего интересы бизнеса в части: сохранения порога по НДС в размере 30 000 МРП и действующих специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса, сокращения срока исковой давности для МСБ с 5 до 3 лет, введения принципов добросовестности и презумпции невиновности, упрощения администрирования и др.