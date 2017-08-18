Пользователей Сети удивило "появление Чужого" из ноги человека
18 августа 2017, 09:40
Мужчина схватил сильную судорогу в ногах.
Пользователи Сети обсуждают видео, на котором мужчину схватила сильная судорога. Опубликованная в Facebook видеозапись набрала более 18 миллионов просмотров и 200 тысяч репостов, передает Zakon.kz.
На кадрах видно, как у мужчины сильно сокращается икроножная мышца.
"После тренировок. Начал расслабляться и вот что произошло. Чертова судорога, посмотрите на эту фигню. Было очень больно", - подписал автор публикации Эйнджел Бермудес.
Комментаторы посоветовали ему разминаться перед тренировкой и пить больше жидкости. Многие из них начали подшучивать над беднягой.
"Что за фигня. Похоже, в любую секунду оттуда вырвется "Чужой"", - написал пользователь Энтони Ривера.
Фото: кадр из видео.
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