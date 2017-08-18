Пользователей Сети удивило "появление Чужого" из ноги человека

Пользователи Сети обсуждают видео, на котором мужчину схватила сильная судорога. Опубликованная в Facebook видеозапись набрала более 18 миллионов просмотров и 200 тысяч репостов,





На кадрах видно, как у мужчины сильно сокращается икроножная мышца.





"После тренировок. Начал расслабляться и вот что произошло. Чертова судорога, посмотрите на эту фигню. Было очень больно", - подписал автор публикации Эйнджел Бермудес.





Комментаторы посоветовали ему разминаться перед тренировкой и пить больше жидкости. Многие из них начали подшучивать над беднягой.





"Что за фигня. Похоже, в любую секунду оттуда вырвется "Чужой"", - написал пользователь Энтони Ривера.







