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Пользователей Сети удивило "появление Чужого" из ноги человека

18 августа 2017, 09:40

Мужчина схватил сильную судорогу в ногах.

Пользователи Сети обсуждают видео, на котором мужчину схватила сильная судорога. Опубликованная в Facebook видеозапись набрала более 18 миллионов просмотров и 200 тысяч репостов, передает Zakon.kz.

На кадрах видно, как у мужчины сильно сокращается икроножная мышца.

"После тренировок. Начал расслабляться и вот что произошло. Чертова судорога, посмотрите на эту фигню. Было очень больно", - подписал автор публикации Эйнджел Бермудес.

Комментаторы посоветовали ему разминаться перед тренировкой и пить больше жидкости. Многие из них начали подшучивать над беднягой.

"Что за фигня. Похоже, в любую секунду оттуда вырвется "Чужой"", - написал пользователь Энтони Ривера.


Фото: кадр из видео.

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