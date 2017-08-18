Мать пеленала младенца и переломала ему ноги

Молодую мать осудили и посадили в тюрьму, после того как она переломала своему ребёнку ноги, меняя ему подгузники.

Во время смены подгузников неосторожная мамаша схватила своего сына за лодыжки, когда он извивался и вертелся, лёжа на коврике. Результатом этого действия стали несколько переломов неокрепших ножек, передает передает Life





Травмы обнаружил врач во время рядовой проверки состояния малыша, и того в срочном порядке доставили в больницу города Суонси в Уэльсе.





Сторона обвинения заявила, что, судя по всему, мать приложила недюжинную силу, ведь сломать ноги — даже ребёнку — не так-то просто. Кроме того, она скрыла этот факт от своих родителей и отказалась предоставлять медикам какую-либо информацию о происхождении переломов. Вместо этого она сказала, что ноги малыша застряли под столом и он сломал их, сидя в детском кресле-качалке. Грубую мать заключили в тюрьму на год и четыре месяца. По данным суда, у неё есть другие дети, но их отобрали службы опеки.



