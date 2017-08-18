Особенности заключения договора займа

Шуалканова Н.К.

Судья Есильского районного суда города Астаны

Сегодня часто люди представляют деньги друг другу взаймы, при этом часто обходятся тем, что должник выдает кредитору расписку, в которой указывается фамилия, имя отчество должника, сумма в тенге, как цифрами, так и прописью, а также срок возврата этой денежной суммы. Это называется упрощенной формой сделки займа.

Фактически совершается сделка по займу, где одна сторона (заимодатель) передает другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется своевременно возвратить заимодателю такую же сумму денег. Статьей 716 ГК Республики Казахстан установлено, что договор займа должен быть заключен в форме, соответствующей правилам статей 151, 152 ГК РК.

При этом ч.2 статьи 716 ГК РК предусматривает, что договор займа признается заключенным в надлежащей письменной форме при наличии расписки. Таким образом, расписка является письменным доказательством договора займа.

В силу статьи 290 ГК если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ (расписка), то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть документ должнику. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства.

Из смысла данной нормы закона следует, что расписка, находящаяся у кредитора (заимодателя), является допустимым доказательством предоставления займа и существования долгового обязательства должника (заемщика) именно перед тем лицом, которое предъявило расписку.

Поскольку расписка является доказательством, то она не может быть предметом оспаривания в суде в порядке самостоятельного иска.

При этом необходимо указать, что расписка дает право ее держателю обратиться в суд за взысканием просроченного долга. Один из самых важных факторов - правильность составления расписки.

Существует несколько правил составления данного документа:

1. Расписка должна быть составлена от руки без применения компьютера и принтера;

2. В верхней части документа следует указать дату составления, в тексте - дату передачи денежных средств и дату возврата займа, формат даты лучше указывать следующим образом: цифрой - календарную дату, прописью - месяц. Год необходимо указать четырехзначным числом;

3. Полные сведения о заемщике и заимодателе - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации и фактического проживания;

4. Сумма займа, как в числовом выражении, так и прописью;

5. Документ заверяется личными подписями и их расшифровками обоих сторон.

Для исключения возможных в дальнейшем споров при передаче денег желательно присутствие двух свидетелей. Данные о них, включая личную информацию и данные паспорта, также следует отразить в тексте расписки.

Отсутствие необходимых условий или их неправильное указание в договоре займа (расписке о займе) может затруднить или сделать невозможным последующее взыскание долга при его невозврате. Включение других условий, хотя и не является обязательным, но предоставляет дополнительные гарантии для возврата долга. Поэтому внимательно изучайте условия договора займа, даже если он составлен нотариусом.

Общие условия

Название документа «Договор займа», «Расписка» помогает однозначно трактовать его юридический смысл и избежать разночтений. Поэтому его рекомендуется указывать. Если название документа не указано, то это не делает его недействительным. но требует дополнительного анализа текста документа, чтобы достоверно установить, что имел место займ, а не другая сделка.

Договор должен содержать дату и место его заключения (населенный пункт). Расписка должна содержать дату ее выдачи.

Сведения о сторонах договора займа

Договор и расписка обязательно должны содержать фамилии, имена, отчества, адреса сторон.

Можно также указать даты и место рождения, паспортные данные сторон, ИИН, РНН.

Сумма займа

В договоре должна быть обязательно указана сумма займа. Желательно чтобы сумма во избежание разночтений была написана прописью, например: «100 000 (сто тысяч) тенге». Однако, отсутствие написания суммы прописью не делает документ недействительным.

Значительная часть займов между гражданами выдается в иностранной валюте. В силу статьи 282 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) денежные обязательства на территории Республики Казахстан должны быть выражены в тенге. Поэтому во избежание признания сделки недействительной требуется, чтобы все суммы в договоре займа были указаны в тенге. Даже если вы рассчитываетесь в иностранной валюте, указывайте в договоре сумму в тенге.

Условие о передаче денег

Договор займа по общему правилу считается заключенным в момент передачи денег и вещей. Чаще всего стороны ставят подписи и одновременно осуществляют передачу денег. Убедитесь, что в договоре или расписке указано, что заемщик получил деньги при подписании договора (расписки). Отсутствие конкретного указания на факт передачи денег позволяет недобросовестным заемщикам заявлять в суде о том, что предмет займа ими не был получен.

Но возможно заключение договора, по которому передача денег будет осуществлена не в момент подписания, а позднее. В таком случае передачу денег нужно оформить отдельной распиской или сделать отметку на самом договоре.

Срок возврата займа

Необязательное, но важное условие. Срок займа устанавливается соглашением сторон и определяет тот момент, когда займодатель вправе требовать принудительного обращения договора ко взысканию. Если срок возврата предмета займа договором (распиской) не установлен, он должен быть возвращен заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления требования об этом займодателем.

Договором может быть установлено, что заемщик будет возвращать заем по частям (в рассрочку). В этом случае нужно определить сроки и размеры выплат. При нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной суммы, заимодатель вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся части предмета займа.

Неустойка (штраф, пеня)

Это необязательное условие, однако неустойка (штраф, пеня) побуждает должника своевременно погасить долг. Соглашение о неустойке обычно включают в текст самого договора займа. За каждый день просрочки должник по условиям договора обязуется выплачивать определенный процент от невыпалченной части долга, и чем больше времени просрочил должник, тем большей становится сумма неустойки. Но эта сумма не может быть бесконечно большой. На практике суды взыскивают неустойку, не превышающую размер основного обязательства.

Место возврата долга

Указание в договоре места возврата долга может оказаться полезным при последующем взыскании. В соответствии с пунктом 6 статьи 32 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан иски, вытекающие из договоров, в которых указано место исполнения, могут быть предъявлены по месту исполнения договора. В этом случае не придется подавать иск по месту нахождения должника.

Цель займа

Необязательное условие. Если в договоре (расписке) специально не отражена цель займа, то заемщик вправе использовать деньги или вещи по своему усмотрению. Деньги после получения займа поступают в его собственность. Если же заем является целевым, заимодатель вправе осуществлять контроль за использованием предмета займа, а при несоблюдении этих целей - потребовать досрочного возврата.