Технология альтернативного урегулирование споров - Медиация

Шуленбай А.Б.

Главный специалист - секретарь судебного заседания

Есильского районного суда г. Астаны

Медиация, в праве - одна из технологий альтернативного урегулирования споров (англ. alternative dispute resolution, ADR) с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.

На сегодняшний день наиболее совершенной, эффективной, универсальной и оптимальной является судебная форма защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Однако в современных условиях интенсивного развития всех сфер жизни общества налицо усложнение общественных отношений, следствием чего является учащение столкновений интересов участников данных отношений и качественная усложненность правовых споров. В Казахстане только набирают обороты альтернатива судебным заседаниям институт медиации.

В свете реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы актуализируется вопрос о привнесении в процессуальное законодательство и правоприменительную практику элементов медиации. Необходимость его решения обусловлена как гуманизацией уголовной политики, так и необходимостью оптимизации процессуальных процедур. Говоря о перспективах развития медиации, необходимо, прежде всего, иметь в виду, что восстановительное правосудие представляет собой особое направление развития правосудия. В настоящее время под этим термином подразумевается и становящаяся практика, и мировоззренческая позиция, и мировое движение. Проблема внедрения элементов медиации является сложной, комплексной, поэтому спешка в данном процессе неприемлема.

Прежде всего, следует отметить, что примирение по-разному вписывается в системы правосудия, что зависит от правовых и культурных традиций конкретного государства. Так, в ряде стран внедрению медиации способствуют религиозное, а также общинное правосудие. Казахстан исторически обладал формой правосудия, содержащей элементы медиации, - судами биев. Однако последующее развитие форм судопроизводства происходило таким образом, что одним из основных принципов правосудия по уголовным делам стал принцип неотвратимости уголовного наказания. Однако, во избежание чрезмерного регулирования медиации и учитывая существование разнообразных подходов к нему, рекомендации Совета Европы не предлагают государствам обязательно отражать программы медиации на законодательном уровне. Однако возможность проведения медиации должна быть, на наш взгляд, официально закреплена, так как законодательство должно способствовать применению и развитию медиации. В последние годы активное распространение получают идеи применения медиации в уголовном и гражданском процессе.

В уголовном процессе медиация рассматривается как примирение жертвы преступления и правосудия и получила большое распространение на западе как «восстановительное» правосудие, в основном для несовершеннолетних правонарушителей. В гражданском процессе медиацию рассматривают как примирительные процедуры между сторонами и сводят в основном к мировому соглашению.

Таким образом, медиация - процедура эффективная и выгодная во многих отношениях, постепенно занимает свою нишу в сфере разрешения споров. Несомненно, наши граждане будут все более доверять и использовать медиацию, что поспособствует совершенствованию ее применения и позволит наладить систему организация, занимающихся посредничеством.

Медиация в Казахстане - это необходимый институт, так как наше современное государство активно развивается во всех существующих сферах, а медиация, в свою очередь, как современный способ урегулирования споров поможет гражданами повысить свое качество жизни.