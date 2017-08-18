В Петропавловске мужчина продавал авторучку-пистолет

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД СКО задержан 34-летний житель Петропавловска за продажу пистолета, замаскированного под авторучку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





"Оперативниками было установлено, что горожанин пытается продать огнестрельное оружие и патроны к нему. В рамках досудебного расследования были проведены необходимые следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых и был задержан подозреваемый, изъяты пистолет и два патрона", - говорится в сообщении.





Согласно заключению специалиста, оружие является огнестрельным и изготовлено самодельным способом.





«По факту незаконного сбыта огнестрельного оружия расследуется уголовное дело по части 3 статьи 287 УК РК, которая предусматривает лишение свободы до 5 лет. Подозреваемый арестован», - рассказал начальник УБОП ДВД СКО полковник полиции Алихан Байкадамов.











