В Петропавловске мужчина продавал авторучку-пистолет
18 августа 2017, 10:03
По факту незаконного сбыта огнестрельного оружия расследуется уголовное дело.
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД СКО задержан 34-летний житель Петропавловска за продажу пистолета, замаскированного под авторучку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.
"Оперативниками было установлено, что горожанин пытается продать огнестрельное оружие и патроны к нему. В рамках досудебного расследования были проведены необходимые следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых и был задержан подозреваемый, изъяты пистолет и два патрона", - говорится в сообщении.
Согласно заключению специалиста, оружие является огнестрельным и изготовлено самодельным способом.
«По факту незаконного сбыта огнестрельного оружия расследуется уголовное дело по части 3 статьи 287 УК РК, которая предусматривает лишение свободы до 5 лет. Подозреваемый арестован», - рассказал начальник УБОП ДВД СКО полковник полиции Алихан Байкадамов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4873667-43a19963ae2652c46af5a2ac3b579427
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...