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В Петропавловске мужчина продавал авторучку-пистолет

18 августа 2017, 10:03

По факту незаконного сбыта огнестрельного оружия расследуется уголовное дело.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД СКО задержан 34-летний житель Петропавловска за продажу пистолета, замаскированного под авторучку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

"Оперативниками было установлено, что горожанин пытается продать огнестрельное оружие и патроны к нему. В рамках досудебного расследования были проведены необходимые следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых и был задержан подозреваемый, изъяты пистолет и два патрона", - говорится в сообщении.

Согласно заключению специалиста, оружие является огнестрельным и изготовлено самодельным способом.

«По факту незаконного сбыта огнестрельного оружия расследуется уголовное дело по части 3 статьи 287 УК РК, которая предусматривает лишение свободы до 5 лет. Подозреваемый арестован», - рассказал начальник УБОП ДВД СКО полковник полиции Алихан Байкадамов.




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