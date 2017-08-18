Экс-полицейский организовал разбойное нападение в Павлодарской области
18 августа 2017, 10:08
Он получил шесть лет лишения свободы.
По шесть лет лишения свободы получили пятеро участников разбойного нападения на дом в сельской зоне города Аксу Павлодарской области, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Аксуского городского суда.
По информации служебного ведомства, в прошлом году в селе Айнаколь близ города Аксу 34-летний бывший сотрудник полиции собрал группу лиц, старшему из которых был 41 год, младшему — 21. Трое из них — безработные, один — сотрудник специализированной службы охраны города Аксу. В ходе подготовки к преступлению участники группы приобрели маски, их главарь приобрел пневматический пистолет.
Ночью 24 ноября прошлого года вся группа на автомашине Mercedes Benz приехала в село Айнаколь. Здесь они, надев маски, ворвались в дом, где избили хозяев и похитили золотые украшения на сумму 2 миллиона 734 тысяч тенге и скрылись с места преступления на автомашине под управлением экс-полицейского. Вскоре их задержали.
В ходе главного судебного разбирательства все подсудимые вину свою признали полностью и заявили ходатайства о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. Сегодня четверым из них был оглашен приговор — все они получили по шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В отношении бывшего сотрудника полиции такой же приговор был вынесен тремя днями раньше, поскольку им ходатайство о заключении процессуального соглашения было заявлено неделей ранее, чем остальными.
Гражданские иски потерпевшими по делу отозваны в связи с полным возмещением материального и морального вреда. Орудие преступления – машина Mercedes Benz – конфискована в доход государства.
По результатам рассмотрения уголовного дела вынесено два частных постановления в адрес ДВД Павлодарской области и управления специализированной службы охраны по Павлодарской области по вопросам увольнения сотрудников. Приговор в законную силу не вступил.
Фото: © Public Domain
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