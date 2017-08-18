Экс-полицейский организовал разбойное нападение в Павлодарской области

По информации служебного ведомства, в прошлом году в селе Айнаколь близ города Аксу 34-летний бывший сотрудник полиции собрал группу лиц, старшему из которых был 41 год, младшему — 21. Трое из них — безработные, один — сотрудник специализированной службы охраны города Аксу. В ходе подготовки к преступлению участники группы приобрели маски, их главарь приобрел пневматический пистолет.





Ночью 24 ноября прошлого года вся группа на автомашине Mercedes Benz приехала в село Айнаколь. Здесь они, надев маски, ворвались в дом, где избили хозяев и похитили золотые украшения на сумму 2 миллиона 734 тысяч тенге и скрылись с места преступления на автомашине под управлением экс-полицейского. Вскоре их задержали.





В ходе главного судебного разбирательства все подсудимые вину свою признали полностью и заявили ходатайства о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. Сегодня четверым из них был оглашен приговор — все они получили по шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



