Доклад заместителя министра юстиции Ешмагамбетова Ж.Б. на тему реализации 27 шага «Плана нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ»

(г. Астана, 4 августа 2017 года)

Уважаемые участники пресс-конференции!

Министерство юстиции ответственно за реализацию 27 шага Плана нации «100 конкретных шагов», которым предусмотрено дальнейшее развитие института частного исполнения и поэтапное сокращение государственной службы.

Исполнение судебных актов - это конечный итог реализации правосудия и одно их важных средств обеспечения конституционной гарантии на защиту прав граждан.

Еще 6-7 лет назад на качество и эффективность государственного исполнения отрицательно влияли: несовершенство нормативной базы, высокая нагрузка, низкая заработная плата, ненадлежащее материально-техническое обеспечение, текучесть кадров, высокая коррупциогенность.

Из-за указанных проблем почти треть судебных актов в стране не исполнялась, либо исполнялась ненадлежащим образом, что вызывало множество нареканий со стороны общества и граждан. Такое положение требовало кардинальных реформ.

По инициативе Главы государства и с учетом передового международного опыта с 2010 года в Казахстане был введен институт частного исполнения, который на протяжении нескольких лет проходил свой путь становления.

Ощутимым катализатором трансформации института послужили мероприятия по выполнению 27 шага, в рамках которой были приняты ряд законодательных и организационных мер.

В Закон об исполнительном производстве внесен ряд концептуальных изменений, позволивших практически в полной мере перейти на частную систему исполнения.

С 2016 года к государственным судебным исполнителям поступают документы, исключительно затрагивающие интересы государства.

Все остальные категории отнесены к компетенции частных судоисполнителей (ЧСИ), права и обязанности которых были существенно расширены.

К примеру, предоставлены полномочия по истребованию информации о счетах физических лиц в банках, помощникам переданы часть функций, не связанных с вынесением процессуальных действий, установлены требования к периодическому повышению квалификации на базе Республиканской палаты частных судебных исполнителей.

Палате переданы полномочия по определению количества ЧСИ на территории областей, рассмотрению дисциплинарных проступков и распределению исполнительных документов.

В связи с переходом преимущественно на частное исполнение (90 % у ЧСИ) организована работа по охвату их деятельностью всей территории республики вплоть до районного уровня.

Частично освобождены, а где-то снижены вступительные и членские взносы. Услугами ЧСИ не охвачены 5 районов, к ним закреплены ЧСИ близлежащих районов.

Если на конец 2015 года в стране работало около 1000 ЧСИ, то в настоящее время их общая численность составляет 1 498, а с учетом помощников и делопроизводителей в данной сфере создано порядка 4 000 рабочих мест.

Всего с момента внедрения выдано 4 784 лицензий.

В целях реализации второго направления 27 шага в 2016 году численность государственных судоисполнителей (ГСИ) сокращена на 30% (374 ед.).

В текущем году сокращению подлежит также треть государственных судоисполнителей. В 2018 году 15% (186 ГСИ). В итоге останется всего 303 государственных судебных исполнителя.

В результате экономия бюджетных средств составит порядка 1,8 млрд. тенге ежегодно.

Принятие указанных мер заметно увеличило количество документов в производстве ЧСИ с 936 тысячи в 2015 году до 2 с лишним миллионов в 2016 году. Произошел ощутимый рост как по количеству так и по суммам исполненных документов (с 249 тыс. до 588 тыс. и с 58 млрд. тенге до 96 млрд тенге).

Особое внимание уделяется взысканию алиментов - одной из социально значимых категорий производств, которая постоянно вызывала жалобы со стороны граждан, составляющих половину из числа поступавших обращений.

Министерством совместно с Республиканской палатой ЧСИ приняли весь комплекс принудительных мер взыскания к неплательщикам алиментов, оптимизировали нагрузку на судоисполнителей и создали специализированные конторы.

В целом это положительно отразилось на снижении проблемных алиментов на 10 %.

В результате, только по итогам первого полугодия 2017 года взыскана задолженность по 3 800 проблемным алиментам на сумму более 1 млрд тенге.

В производстве у судоисполнителей находятся 24 тыс. производств с задолженностью около 3-х млрд тенге.

Снижено количество жалоб, поступающих в министерство на судебных исполнителей.

К примеру, если за полгода 2016 года поступило 805 обоснованных обращений, то по итогам аналогичного периода текущего года эта цифра уменьшилась почти в три раза (337).

Как показывает практика ведущих стран мира, уровень эффективности зависит от обеспеченности процессов принудительного исполнения информационными и цифровыми технологиями.

В результате проведенной работы, в настоящее время судебные исполнители оперативно и эффективно получают информацию из 52 баз данных 26-ти государственных органов.

Это значительно сокращает время на заполнение всевозможных бумаг и ожидание информации.

Функционирующая информационная система также выдает сведения об имуществе, сделках, правонарушениях, судимости, получении водительских удостоверений, нотариальных действиях и так далее.

Осуществлена интеграция с информационной системой Верховного суда и Министерства внутренних дел в части получения исполнительных документов в электронном формате и электронного санкционирования судами постановлений.

Реализована возможность оплаты долга по исполнительным производствам во всех кассовых отделениях Казпочты и терминалах, установленных в пяти международных аэропортах (Астаны, Алматы, Караганды Шымкента и Актау).

За неполный месяц в аэропортах данной возможностью воспользовались 150 должников и оплатили сумму порядка 7 млн тенге.

Данный функционал позволил должникам оплачивать долги без последующего контакта с судебным исполнителем. Система автоматически прекращает производство и снимает ограничение на выезд в течение 30-40 минут.

Для участников исполнительного производства в информационной системе реализован кабинет сторон исполнительного производства, где посредством интернет-ресурса и электронно-цифровой подписи стороны могут ознакомиться с ходом исполнения документов, не обращаясь к судебным исполнителям.

Для реализации арестованного имущества система интегрирована с Единой электронной торговой площадкой (за 12 месяцев 2016 года на торги выставлено 10 880 лотов).

Проводится работа по интеграции с информационными системами банков, для получения сведений о счетах, наложения арестов в электронном формате, и оперативному списанию денежных средств.

Для сведения, ежегодно количество указанных операций на бумажных носителях составляет более 2 млн. Последующий перевод данного взаимодействия в электронный режим сэкономит средства как судебных исполнителей, так и банков второго уровня.

В рамках международного сотрудничества Республиканская палата стала полноправным членом Международного союза судебных исполнителей, в состав которого входят представители 106 стран.

Вступление в Союз позитивно повлияет на инвестиционную привлекательность и международный статус нашего государства, и позволит заимствовать передовой международный опыт.

Таким образом, реализация двадцать седьмого шага Плана нации подтвердила правильность выбранного пути развития, и позволит выстроить функциональную систему исполнительного производства, отвечающую реалиям времени и обеспечивающую неукоснительное соблюдение прав граждан.

Спасибо за внимание!