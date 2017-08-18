В Алматы за сутки произошло три пожара
18 августа 2017, 10:13
К счастью, во всех инцидентах обошлось без жертв и пострадавших.
С вечера 17 августа в Алматы произошло три пожара. Об этом сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова, передает Zakon.kz.
Так, 17 августа в 20:45 на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении гаража, расположенного на ул. Радостовца около д. 173. Произошло горение деревянного гаража с металлической обшивкой с переходом огня на близстоящий гараж на общей площади 15 кв.м. Пожар локализован в 20:54 и ликвидирован в 20:59.
Ночью, в 00:57 на ул. Розыбакиева, около д. 170 "Б" горела кровля сараев на общей площади 10 кв.м. Пожар локализован в 01:15 и ликвидирован в 01:17.
В 02:03 на пульт поступило сообщение о горении магазина на ул. Гончарова 33. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через семь минут, в 02:10. Как оказалось, произошло горение магазина с переходом на кровлю. Огонь локализован в 02:16 и ликвидирован в 02:23. Площадь пожара составила 50 кв.м. В ликвидации пожара были задействованы: 24 человек личного состава и 6 единиц техники.
К счастью, жертв и пострадавших в пожарах нет.
Фото: liter.kz.
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