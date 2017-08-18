В Алматы открыли приют для жертв бытового насилия
Если вы стали жертвой насилия обратитесь за помощью в правоохранительные органы. Помните, что закон на вашей стороне. Телефон горячей линии приюта «ARASHA» 317 57 17 (работает круглосуточно).
- Схема насилия одна, а истории всегда разные. К нам в приют обратилась девочка 18 лет, которую подозревают в организации избиения отчима. Ее мать неделей ранее обращалась к нам и рассказала, что бросив своих четверых детей, младший из которых еще грудной, убежала от мужа. Это был ее восьмой побег, убежала она потому, что нависла реальная угроза ее жизни. Ее 11-летний сын сказал ей: «мама убегай или он тебя убьет». На ее лице и теле были следы побоев. Было видно, что она неоднократно подвергалась рукоприкладству. Ее осмотрел врач, поговорил психолог, помог юрист. На четвертый день пребывания она сказала: «Мне так стыдно, я забыла, что я мать и бросила детей». Я ей объяснила, что инстинкт самосохранения сильнее материнского. Материнский инстинкт это не врожденное, это социальный конструкт. Общество навязывает свои убеждения. Оно говорит, ты должна рожать детей, воспитывать их, следить за ними, а если у женщин этого инстинкта нет, то они подвергаются стигматизации, она считается в глазах общества нехорошей женщиной.
Я сама как детский психолог принимала участие в следственных действиях. В моей практике есть вопиющий случай, когда 13-летняя девочка оказалась жертвой сексуального насилия со стороны нескольких мужчин. Она подверглась насилию в юном возрасте со стороны трех разных мужчин и при разных обстоятельствах. Ее изнасиловал подвозивший ее мужчина, который оказался военным. Вторым - тот человек, к которому она обратилась за помощью после изнасилования. А третьим оказался родственник, который совершал над ней насильственные действия неоднократно. История завершилась тем, что всех троих посадили.
«Все женщины рассказывают, что их насильники подкупают полицейских, врачей и прочих лиц, - продолжила она. - У нас все покупается и солидарность мужская в том числе. Полицейские говорят жертвам, мол заберите заявление, все равно помиритесь. Они не хотят возиться с этим, но разве так можно? Нас, общественников, часто обвиняют в том, что лезем не в свои дела. Как-то я была на суде, и мне судья в лицо сказал, что я мешаю людям жить, разрушаю семью. Мы не навязываем им своего мнения, просто помогаем. Мы знаем, что половина женщин все равно вернется в семью к насильнику. Когда к нам приходит женщина, мы уже знаем, что вот она через 10 дней вернется к мужу. Но мы все равно будем им помогать»
«Есть женщины, которые не хотят быть жертвой. Я против виктимизации жертвы, когда говорят «что жертва сама виновата в том, что стала жертвой». Я считаю, что каждый может стать жертвой, но не каждый может дать отпор. Насильники, как правило, трусы, они чувствуют, что женщина слабее. Женщины меняются в период беременности, лактации, мужчины же требуют постоянно к себе внимания и вечной преданности. В такие периоды насилие приобретает жесточайшие формы. Женщины должны помнить, что они не обязаны терпеть побои, унижения и прочие формы насилия. У женщин есть права и те, кто стал жертвой насилия, могут рассчитывать на нашу защиту»,- подытожила директор приюта.
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