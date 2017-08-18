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Неизвестный зарезал мужчину, наехавшего на авто на полицию в Барселоне

18 августа 2017, 10:34

После теракта в центре города белый Ford Focus наехал на полицейских, его водитель был убит в перестрелке. Позднее власти заявили, что убитый испанец был непричастен к теракту.

Испанец, погибший в наехавшем на полицейских автомобиле в Барселоне в районе проспекта Диагональ, сидел в кресле пассажира и был не застрелен силовиками, а зарезан неизвестным. Об этом пишет газета Vanguardia, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после теракта в центре города белый Ford Focus наехал на полицейских, его водитель был убит в перестрелке. Позднее власти заявили, что убитый испанец был непричастен к теракту.

По данным издания, мужчина действительно являлся владельцем автомобиля, но обстоятельства его гибели заставляют полицию по-новому оценить ситуацию. Советник внутренних дел Каталонии Хоакин Форн уже заявил о возможной связи этого инцидента и теракта, установить которую в ближайшие часы предстоит следователям.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

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Фото: РИА Новости / Хавьер Луэнго.

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