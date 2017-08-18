На автотрассе в Мангистауской области произошло серьезное ДТП

На видео видно, как пострадавшие истекают кровью. Погибших в данном ДТП нет.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали как минимум три человека, произошло на автотрассе в Мангистауской области. Видео с места ДТП в редакцию прислали пользователи "Тумбы"





Судя по ролику, трем мужчинам - водителю и пассажирам требуется медицинская помощь. Двое из них истекают кровью.





Одного из пострадавших вытащили из автомобиля очевидцы ДТП.





Они пытаются оказать помощь мужчинам до приезда скорой помощи. Одного из пострадавших просят не трогать очевидно травмированную голову.





По данным полиции, ДТП произошло около 17 часов 17 августа. Предварительно легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Авария произошла на автотрассе Актау-Жетыбай. Другие подробности пока неизвестны.



