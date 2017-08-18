Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На автотрассе в Мангистауской области произошло серьезное ДТП

18 августа 2017, 10:42

На видео видно, как пострадавшие истекают кровью. Погибших в данном ДТП нет.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали как минимум три человека, произошло на автотрассе в Мангистауской области. Видео с места ДТП в редакцию прислали пользователи "Тумбы".

Судя по ролику, трем мужчинам - водителю и пассажирам требуется медицинская помощь. Двое из них истекают кровью.

Одного из пострадавших вытащили из автомобиля очевидцы ДТП.

Они пытаются оказать помощь мужчинам до приезда скорой помощи. Одного из пострадавших просят не трогать очевидно травмированную голову.

По данным полиции, ДТП произошло около 17 часов 17 августа. Предварительно легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Авария произошла на автотрассе Актау-Жетыбай. Другие подробности пока неизвестны.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...