Спрыгнувший с крыши высотки парень в Уральске оставил предсмертную записку
18 августа 2017, 10:46
Что написано в записке в правоохранительных органах не сообщают.
18-летний парень разбился, прыгнув с крыши 10-этажного дома в микрорайоне Кунаева 16 августа, сообщает корреспондент портала "Мой город".
- Суицид совершил парень 1999 года рождения. Выяснилось, что он не является жильцом дома, с крыши которого спрыгнул. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - рассказали в полиции.
В полиции также сообщили, что он из благополучной семьи и является студентом одного из учебных заведений города.
Юлия Мутылова
Фото Медета Медресова
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