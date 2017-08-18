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Спрыгнувший с крыши высотки парень в Уральске оставил предсмертную записку

18 августа 2017, 10:46

Что написано в записке в правоохранительных органах не сообщают.

18-летний парень разбился, прыгнув с крыши 10-этажного дома в микрорайоне Кунаева 16 августа, сообщает корреспондент портала "Мой город".

- Суицид совершил парень 1999 года рождения. Выяснилось, что он не является жильцом дома, с крыши которого спрыгнул. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - рассказали в полиции.

В полиции также сообщили, что он из благополучной семьи и является студентом одного из учебных заведений города.

Юлия Мутылова
Фото Медета Медресова

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