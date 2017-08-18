Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Китае открылся первый интернет-суд

18 августа 2017, 10:58

Интернет-суд будет рассматривать дела, связанные со случаями мошенничества в онлайн-торговле, о заключенных онлайн долговых контрактах, дела о нарушении авторских прав в интернете.

Официальная церемония открытия первого в Китае интернет-суда состоялась в пятницу в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Решение о создании суда было принято в ходе 36-й сессии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по всестороннему углублению реформ 28 июня этого года. На церемонии открытия утром в пятницу присутствовал председатель Верховного народного суда КНР Чжоу Цян и секретарь комитета КПК провинции Чжэцзян Чэ Цзюнь.

Интернет-суд будет рассматривать дела, связанные со случаями мошенничества в онлайн-торговле, о заключенных онлайн долговых контрактах, дела о нарушении авторских прав в интернете.

Все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, будут проводиться через сайт суда. Слушания и объявление приговора также будут вестись онлайн посредством видеотрансляции в режиме реального времени.

Ранее отмечалось, что судебная система города уже ведет множество дел по киберпреступлениям, и их число постоянно растет. Так, в 2013 году суд рассматривал порядка 600 таких дел, а в прошлом году их число превысило 10 тысяч.

Анна Раткогло.

Фото: AP Photo.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...