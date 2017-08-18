В Алматы торжественно отметили День спорта.

В театре традиционного искусства «Алатау» состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня спорта, в ходе которого были награждены деятели физической культуры и спорта города Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на спортивно-информационный ХАБ.





Около 800 приглашенных гостей, среди которых спортсмены, защищающие честь города и страны на международных аренах, заслуженные тренеры, руководители спортивных школ, а также журналисты, активно пропагандирующие спортивную жизнь не только города, но и страны были награждены благодарственными письмами и подарками от руководителя Управления физической культуры спорта Алматы Абиля Донбаева.





Все представители различных федерации и присутствующие гости в красивой парадной форме, а также в нарядных костюмах бурно аплодировали каждого награждаемого на сцене. Среди них были специальные гости, как олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров и директор РКС Аманбек Тшанов, который был награжден нагрудной медалью в честь 25-летия МВД РК от «Динамо». Кроме него, медаль была вручена и руководителю физической культуры и спорта Алматы Абилю Донбаеву.

Перед началом им был представлен небольшой фильм, где были включены самые яркие моменты и выступления наших спортсменов на различных чемпионатах, а также на Универсиаде-2017. Далее, со своим поздравлением и докладом выступил Абил Донбаев, отметивший достижения алматинских воспитанников и о успешно реализуемых программах, как «Спорт в моем дворе» и «Спорттык Алматы», направленные на развитие массового спорта в мегаполисе и пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

- Уважаемые коллеги, спортсмены, ветераны, тренеры и гости! Как отметил Глава государства - Нурсултан Абишевич Назарбаев: «Только здоровая нация может называться конкурентноспособной», и в своем Послании народу Казахстана Елбасы поставил задачу к 2020 году привлечь не менее 30% населения страны к занятиям физической культурой и спортом. Сегодня Алматы имеет все возможности досрочно исполнить данное поручение. В конце прошлого года по данным официальной статистики число занимающихся физической культурой и спортом составило 29 процентов. Показанные результаты дают объективную оценку о высоком уровне подготовленности спортсменов и тренерского состава! В части подготовки резерва хочу сказать, что применяемая система где якорные предприятия - ШВСМ, СШВСМ, ЦПОР и школа-интернат ответственны за подготовку сборных команд города по возрастам, а ДЮСШ за учебно-тренировочный процесс – успешна, - отметил в своем докладе Абил Донбаев.





В свою очередь, довольные гости, представители СМИ, спортсмены, получившие свои заслуженные сертификаты поблагодарили организаторов за этот праздник и поздравили всех спортсменов с предстоящим – днем спорта:

- Я всех спортсменов поздравляю с их профессиональным днем! Особенно, я очень рад, что спортивных журналистов наградили и позвали на такое мероприятие. В том числе, тех, кто принимает участие в освещении спортивных мероприятий. Мы выражаем огромную благодарность Управлению физической культуры и спорта города Алматы. И еще раз с праздником! – поздравил журналист республиканской газеты «Айкын» Досжан Балабекулы.





Молодежная сборная регби Алматы также присоединилась к поздравлению:

От лица всех спортсменов, которых занимаются регби хотим поздравить всех спортсменов начальников и тренеров с днем спорта. Желаем крепкого здоровья, удачи и новых достижений. Что касается этого мероприятия, то оно прошло на высшем уровне. Мне все понравилось, - поделился своими впечатлениями и поздравил Никита Иванов. -

Закончилось это событие концертной программой. Теперь, все присутствующие гости 20-го августа будут продолжать свой праздник на концерте «Star of Asia», который будет проходить 19-20 августа на Медеу.



