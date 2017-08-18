В Талдыкоргане появятся новые производственные объекты

Открытие новых, так же расширение действующих производств, способствует созданию новых рабочих мест.

На площадке региональной службы коммуникаций Алматинской области состоялась пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам развития областного центра Алматинской области.





«До конца года предусмотрен ввод и расширение 5 производств на -381 новое рабочее место с вложением свыше -6,0 млрд.тенге инвестиций», - сказал А.Карасаев.





В скором времени на территории города будут введены в эксплуатацию новые производственные объекты: хлебокомбинат ТОО "Достык СКД6", завод по переработке масличных культур ТОО "Агрокомплекс Жетысу Мажико", солнечная электростанция ТОО "АлматыЭнерго Прожект", цех по производству синтепона ТОО "Сатжан" и ведется расширение цеха по производству биогаза ТОО "Adal damy capital".





Открытие новых, так же расширение действующих производств, способствует созданию новых рабочих мест. Например, новый Талдыкорганский маслоэкстракционный завод по переработке масличных культур, общей стоимостью - 4,0 млрд.тенге, обеспечит работой -130 человек.



