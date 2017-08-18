Минимальный штраф за переход дороги в неположенном месте составляет 11 345 тенге

В Алматы за три дня масшатбной отработки оштрафованы 267 пешеходов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на местную полицейскую служба ДВД города Алматы.

«К сожалению, всегда и везде найдутся такие нерадивые пешеходы, которые с целью экономии времени готовы рисковать своим здоровьем и жизнью, и это проявляется в виде необдуманных поступков на дорогах, таких как переходы проезжих частей в неустановленных местах. Главная наша задача в этом деле - стабилизировать дорожную обстановку, предупредить и выявить нарушения ПДД среди пешеходов, активизировать профилактику в данном направлении, еще раз напомнить требования участникам дорожного движения, предписанные в Правилах дорожного движения РК. Особый акцент мы делаем на практических мерах, положительные результаты уже имеются», - рассказал начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

При этом, в Местной полицейской службе разъяснили, что за единичное нарушение, людям, переходящим дорогу в неустановленных местах, грозит минимальный штраф в размере 5 МРП, согласно статьи 615 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об Административных правонарушениях. За повторное нарушение -20 МРП либо административный арест до 3-х суток.

Кроме того, усилен контроль над водительским составом по соблюдению ими правил парковки, знаков и разметок, проездов перекрестков и пешеходных переходов. По данным видам нарушений дорожно-патрульными полицейскими составлено 1 тысяча 639 административных протоколов. Всего же за три дня отработки в мегаполисе выявлено 2 тысячи 795 нарушений ПДД.

Напомним, в Алматы продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на выявление фактов нарушений ПДД со стороны пешеходов и оказание профилактического влияния на их дисциплину в дорожном движении.