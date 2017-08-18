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Утверждены Правила оказания скорой медицинской помощи в Республике Казахстан
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Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 июля 2017 года № 450 «Об утверждении Правил оказания скорой медицинской помощи в Республике Казахстан» (не введен в действие)
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Скорая медицинская помощь оказывается специалистами, прошедшими повышение квалификации по вопросам скорой и неотложной медицинской помощи и осуществляется на уровне областных станций ССМП, ССМП города республиканского значения и столицы, отделений НМП при ПМСП, а также в приемных отделениях медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь.
Контроль качества оказания скорой медицинской помощи осуществляется службой внутреннего контроля (аудита), в соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 июня 2016 года № 568 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 173 «Об утверждении Правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг».
Все поводы вызовов подразделяются на 4 (четыре) категории срочности согласно приложению 1 к настоящим Правилам:
1) повод вызова 1 (первой) категории срочности - состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее немедленной медицинской помощи;
2) повод вызова 2 (второй) категории срочности - состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без медицинской помощи;
3) повод вызова 3 (третьей) категории срочности - состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без медицинской помощи;
4) повод вызова 4 (четвертой) категории срочности - состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью больного.
6. С целью оценки состояния пациента и определения объема медицинской помощи бригадами СМП проводится медицинская сортировка по 3Н - системе (Триаж - системе). Различают три уровня оказания скорой медицинской помощи:
1) красный уровень - относятся вызовы 1 - 2 категории срочности, обслуживаемые на уровне станции скорой медицинской помощи;
2) желтый уровень - относятся вызовы 3 категории срочности, обслуживаемые на уровне станции скорой медицинской помощи;
3) зеленый уровень - относятся вызовы 4 категории срочности, обслуживаемые на уровне отделений НМП при ПМСП.
7. Время обработки вызова с момента получения вызова диспетчером СМП до передачи для обслуживания бригаде СМП составляет 5 минут.
Время прибытия бригады СМП до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера СМП составляет:
1 категория срочности - до 10 минут;
2 категория срочности - до пятнадцати минут;
3 категория срочности - до тридцати минут;
4 категория срочности - до шестидесяти минут.
Перечень категорий срочности вызовов по скорой и неотложной медицинской помощи
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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