Скорая медицинская помощь оказывается специалистами, прошедшими повышение квалификации по вопросам скорой и неотложной медицинской помощи и осуществляется на уровне областных станций ССМП, ССМП города республиканского значения и столицы, отделений НМП при ПМСП, а также в приемных отделениях медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь. Контроль качества оказания скорой медицинской помощи осуществляется службой внутреннего контроля (аудита), в соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 июня 2016 года № 568 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 173 «Об утверждении Правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг». Все поводы вызовов подразделяются на 4 (четыре) категории срочности согласно приложению 1 к настоящим Правилам: 1) повод вызова 1 (первой) категории срочности - состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее немедленной медицинской помощи; 2) повод вызова 2 (второй) категории срочности - состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без медицинской помощи; 3) повод вызова 3 (третьей) категории срочности - состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без медицинской помощи; 4) повод вызова 4 (четвертой) категории срочности - состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью больного. 6. С целью оценки состояния пациента и определения объема медицинской помощи бригадами СМП проводится медицинская сортировка по 3Н - системе (Триаж - системе). Различают три уровня оказания скорой медицинской помощи: 1) красный уровень - относятся вызовы 1 - 2 категории срочности, обслуживаемые на уровне станции скорой медицинской помощи; 2) желтый уровень - относятся вызовы 3 категории срочности, обслуживаемые на уровне станции скорой медицинской помощи; 3) зеленый уровень - относятся вызовы 4 категории срочности, обслуживаемые на уровне отделений НМП при ПМСП. 7. Время обработки вызова с момента получения вызова диспетчером СМП до передачи для обслуживания бригаде СМП составляет 5 минут. Время прибытия бригады СМП до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера СМП составляет: 1 категория срочности - до 10 минут; 2 категория срочности - до пятнадцати минут; 3 категория срочности - до тридцати минут; 4 категория срочности - до шестидесяти минут. Перечень категорий срочности вызовов по скорой и неотложной медицинской помощи Описание категории Код Повод вызова 1 2 3 Категория срочности 1 (время прибытия бригады - до 10 минут) Состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее немедленной медицинской помощи 1.1 Без сознания (любого генеза) 1.2 Остановка дыхания 1.3 Остановка сердца 1.4 Инородное тело дыхательных путей 1.5 Шок 1.6 судороги 1.7 Боли в груди 1.8 Парезы и плегии (впервые возникшие) 1.9 Психоз 1.10 Множественные травмы с кровотечением 1.11 Ранения с кровотечением 1.12 Изолированная травма (головы, шеи) с кровотечением 1.13 Обширные ожоги и обморожения 1.14 Укусы (ужаления) животных и насекомых (угроза развития анафилактического шока) 1.15 Электротравма 1.16 Рвота с кровью 1.17 Роды с осложнениями 1.18 Транспортировка ткани (части ткани), органов (части органов) 1.19 Чрезвычайные ситуации (взрывы, пожары, наводнения и другое) Категория срочности 2 (время прибытия бригады до 15 минут) Состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без медицинской помощи 2.1 Вызов на месте угрозы теракта 2.2 Сознание нарушено, с тенденцией к дальнейшему угнетению 2.3 Выраженные нарушения внешнего дыхания (бронхиальная астма, аллергия, кардиобольной, отравления и т.д) 2.4 Нарушение ритма сердца 2.5 Гемодинамика нестабильна. Высокий риск развития шока (криза) 2.6 Высокая температура у детей до 3 лет выше 38º С 2.7 Сыпь на фоне высокой температуры 2.8 Изолированная травма с кровотечением 2.9 Отравление токсическими веществами 2.10 Атипичные боли. (подозрение на ОКС) 2.11 Головная боль у беременных 2.12 Рвота +жидкий стул с тяжелыми признаками обезвоживания Категория срочности 3 (время прибытия бригады до 30 минут) Состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без медицинской помощи 3.1 Изолированная травма без кровотечения 3.2 Боли в животе (острый живот) 3.3 Высокая температура, не купируемая самостоятельно 3.4 Дежурство при массовых мероприятиях. 3.5 Физиологические роды 3.6 Боли в животе у беременных (угроза прерывания беременности) 3.7 Ограниченные ожоги и обморожения у детей Категория срочности 4 (время прибытия бригады до 60 минут) Состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного. 4.1 Обострения хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни 4.2 Острые воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки 4.3 Легкие травмы (неглубокие раны, ожоги, ушибы, ссадины) 4.4 Болевой синдром, вызванный хроническим заболеванием 4.5 Рвота +жидкий стул с легкими признаками обезвоживания, вызванные пищевым отравлением 4.6 Рвота у беременных (до 12 недель) 4.7 Острая задержка мочи, вызванная хроническими заболеваниями органов мочевыделительной системы 4.8 Моча с примесью крови 4.9 Воспалительные заболевания после родов, абортов 4.10 Инородные тела, кроме дыхательных путей 4.11 Прочие состояния, требующих проведения медицинских манипуляций в условиях ПМСП или стационара Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.