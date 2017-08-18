Назарбаев выразил соболезнования в связи с терактом в Барселоне
18 августа 2017, 11:18
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели большого количества людей в результате террористического акта.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с террористическим актом в Барселоне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели большого количества людей в результате террористического акта.
«Казахстан категорически осуждает варварское нападение, направленное против мира и безопасности и поддерживает расширение глобального сотрудничества в борьбе с терроризмом», - говорится в телеграмме.
Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Королю Испании Фелипе VI, семьям и близким погибших, всему испанскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, 18 августа микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.
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Фото: today.kz
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