Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назарбаев выразил соболезнования в связи с терактом в Барселоне

18 августа 2017, 11:18

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели большого количества людей в результате террористического акта.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с террористическим актом в Барселоне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели большого количества людей в результате террористического акта.

«Казахстан категорически осуждает варварское нападение, направленное против мира и безопасности и поддерживает расширение глобального сотрудничества в борьбе с терроризмом», - говорится в телеграмме.
Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Королю Испании Фелипе VI, семьям и близким погибших, всему испанскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, 18 августа микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: today.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...