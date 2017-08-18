Южноказахстанский изобретатель внедрил электронную версию домбры

На сегодня молодой изобретатель во время летних каникул проходит специальные курсы у специалистов IT сферы Назарбаев университета.

В целях духовного возрождения и формирования национального кода, отмеченного в программной статье Главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение», изобретатель из Южного Казахстана придумал и внедрил электронную версию домбры, передает пресс-служба акима ЮКО.





Теперь вы можете играть на домбре, используя свой мобильный гаджет. Если у вас есть желание научиться игре на домбре, вы можете скачать себе бесплатно данное приложение. Автором данной программы, одобренной компанией «Apple» является специалист в сфере IT, уроженец Южно-Казахстанской области Нурлан Камбар. Накануне изобретение одобрила американская компании «Apple». Разработчик стал обладателем авторского права.









На сегодняшний день Нурлан Бауыржанович учится на втором курсе в университете Сулеймана Демиреля по специальности – информационные технологии. Мечта молодого парня – стать известным специалистом в области IT. Эта идея возникла у 20-летнего парня во время посещения международной выставки ЭКСПО в городе Астана. Советы и рекомендации по реализации идеи Нурлана поддержал известный «казахстанский Стив Джобс» Арман Сулейменов.













«В настоящее время молодежь стремится к инновациям и прикладывает все усилия для освоения новых технологий. Я же, в свою очередь, решил попытать счастье и попробовать реализовать свою идею. Одна из особенностей данной программы - возможность научиться играть на домбре, исполняя кюи, музыкальные произведения с помощью мобильного телефона. Скачать бесплатно данное приложение, вы можете пройдя по ссылке https://itunes.apple.com/us/app/dombra/id1265753404?l=ru&ls=1&mt=8»,- сказал изобретатель.





На сегодня молодой изобретатель во время летних каникул проходит специальные курсы у специалистов IT сферы Назарбаев университета.





Домбра (каз. домбыра) — казахский народный двухструнный щипковый музыкальный инструмент.

Также является народным инструментом у ногайцев. Применяется в качестве аккомпанирующего и сольного, а также основного инструмента в казахской народной музыке. Используется современными исполнителями.

Корпус грушевидной формы и длинный гриф, разделённый ладами. Струны обычно настроены в кварту или квинту.

Одним из величайших домбристов является казахский народный музыкант и композитор Курмангазы, оказавший большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры, в том числе и — музыки на домбре: его музыкальная композиция «Адай» популярна в Казахстане и за рубежом.



