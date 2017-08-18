По программе продуктивной занятости

Инна Еньшина

Почти 250 тысяч человек стали участниками программы продуктивной занятости, осуществляемой в Казахстане с этого года. Ход ее реализации, а также эффективность работы, проводимой в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020», рассмотрены на заседании Правительства.

Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства включает три направления: первое - организация массового обучения безработного и непродуктивного самозанятого населения, второе - поддержка предпринимательских инициатив посредством обучения основам предпринимательства и льготного микрокредитования и третье - совершенствование механизма трудоустройства.

Как сообщил Вице-Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов, в этом году на реализацию программы предусмотрено более 85 млрд. тенге. На данный момент в центры занятости обратились более 270 тыс. человек, более 90 процентов из них включены в программу, 200 тыс. от этого числа - безработные и чуть менее 50 тыс. - самозанятые. При этом более 200 тыс. человек уже трудоустроены. Кроме того, с осени выпускники школ, не сдавшие ЕНТ и не поступившие в учебные заведения, смогут получить бесплатное профессиональное и техническое образование. Более 20 тыс. выпускников направят на обучение в ТиПО с оплатой обучения, проезда, обеспечением одноразового горячего питания, выплатой стипендии.

Что касается развития массового предпринимательства, то, как отметил Вице-Министр, микрокредиты выдаются сроком до пяти лет, а на создание сельхозкооперативов и занятие животноводством с учетом специфики деятельности - до семи лет. Максимальная сумма кредита составляет 18 млн. тенге, номинальная ставка кредита для заемщика не превышает шести процентов годовых.

В свою очередь, Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил об особенностях микрокредитования в рамках программы.

- По информации Фонда «Даму» к участию в программе проявили интерес именно банки второго уровня, вместе с тем микрофинансовые организации, которые также планировались в качестве агентов финансирования, большого интереса не проявили в связи с тем, что в городах у них имеется устойчивый спрос по ставке, гораздо более высокой, - 28-40 процентов. Таким образом, та маржа, которую они получают в качестве участников программы, не сопоставима с их обычной деловой деятельностью. Здесь существенное отличие от микрокредитования в селах, где через «КазАгро» субсидируется до десяти процентов расходов МФО, и, соответственно, микрофинансовые организации на селе более заинтересованы в участии в данной программе, - отметил Министр нацэкономики и пояснил, что на данный момент лимиты в размере десяти миллиардов тенге по шести банкам распределены Фондом «Даму» в соответствии с условиями программы, согласно которым банки должны иметь широкую филиальную сеть, соответствовать пруденциальным нормативам Нацбанка и иметь низкую долю просроченной задолженности.

При этом, говоря о потенциальных участниках программы, министр уточнил, что прежде всего желающим получить кредит на открытие собственного дела необходимо разработать бизнес-проект, после чего подать заявку в один из БВУ, участвующих в программе.

- По состоянию на 7 августа во всех шести БВУ, в которых размещены средства Фонда «Даму», сформирован пул в размере 2,8 млрд. и, соответственно, дальнейшая реализация программы зависит от слаженной работы Фонда «Даму», региональных палат предпринимателей, местных исполнительных органов. К примеру, по Акмолинской области из 590 млн. на 260 млн. уже сформирован пул, то есть порядка 45 процентов средств уже имеют конечных потребителей. Кроме того, сельским предпринимателям предоставляется возможность пройти адаптированный курс подготовки основам ведения бизнеса по проекту «Бастау бизнес». Организация обучения закреплена за Национальной палатой предпринимателей. Непосредственно обучение уже началось, - пояснил Министр нацэкономики.

Кроме того, Министр напомнил, что в программе могут принимать участие безработные, самозанятые граждане, сельхозкооперативы, правда, реализовывать свои проекты им придется в городах:

- Если по сельскому направлению кредиты исчерпаны, они могут получить кредиты в городах и реализовать проекты в городах, - уточнил Тимур Сулейменов.

В свою очередь, Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что таким образом решить проблему кредитования сельхоз-предпринимателей сложно, поскольку реализовать в городе проект сельхозкооперативу, у которого производство размещено в сельской местности, крайне сложно. В связи с этим, глава Кабинета министров поручил профильному ведомству пересмотреть подход к данному вопросу.

Что касается организации образовательного процесса, то, как сообщил Министр образования и науки Ерлан Сагадиев, на данный момент ведомством совместно с НПП «Атамекен» определен перечень приоритетных специальностей для подготовки кадров на основе прогнозируемой потребности в кадрах.

- Министерством актуализированы 260 модульных учебных программ, которые дают возможность выпускникам получить до трех рабочих квалификаций и квалификацию специалиста среднего звена. В текущем году с учетом предложений работодателей включены в классификатор специальностей технического и профессионального образования 28 новых специальностей и 130 квалификаций. Для реализации модульных учебных программ центром «Кәсіпқор» переобучены 4900 педагогических работников колледжей, - пояснил Министр.

Другой актуальный вопрос, затронутый в ходе заседания, - эффективность освоения средств, выделенных по программе. Как сообщил первый Вице-Министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, всего на данный момент по программе освоено 13 млрд. 700 млн. тенге, или 51 процент. На сегодняшний день выдано 2909 микрокредитов. В основном, это кооперативы по производству молочной и мясной продукции. В целом, благодаря принимаемым мерам, создано более двух тысяч рабочих мест, зарегистрированы 1290 индивидуальных предпринимателей, профинансировано 1380 стартап-проектов.

Вместе с тем не все регионы успевают вовремя осваивать выделенные средства.

- В текущем году на реализацию программы предусмотрены бюджетные кредиты в сумме 27 млрд. на микрокредитование, в том числе через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства - 16 млрд., и Аграрно-кредитную корпорацию - 11 млрд. тенге. На гарантирование микрокредитов - 2,8 млрд. тенге, на субсидирование операционных расходов микрофинансовых организаций - 418 млн. тенге. По состоянию на 4 августа из выделенных фонду финансовой поддержки сельского хозяйства 16 млрд. освоено 8,5 млрд. На сегодня по 12 областям прием заявок в рамках программы приостановлен, т.к. с учетом одобренных заявок и заявок на рассмотрение фонда лимит в этих областях освоен. Аграрной кредитной корпорацией из выделенных 11 млрд. тенге освоено 5,2 млрд. тенге. Наибольшее освоение в Актюбинской и Павлодарской областях, наименьшее - в Северо-Казахстанской, и еще не начали осваивать средства в Мангистауской области, - отметил Вице-Министр сельского хозяйства.

Неравномерное освоение средств вызвало вопросы у главы Кабмина. Как пояснил Вице-Министр, тот факт, что средства еще не начали осваивать в Мангистауской области связан с тем, что в регионе нет филиала Агрокредитной корпорации, и желающим получить кредиты необходимо ехать в Атырау. Кроме того, в ряде других регионов для повышения эффективности работы пришлось сменить руководителей филиалов. Премьер-Министр поручил руководству ведомства ответственней подходить к вопросу подбора кадров, занимающихся реализацией госпрограммы.

Ряд предложений по совершенствованию системы трудоустройства в рамках программы внес председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

- 70 тыс. человек нужно обучить по программе краткосрочного обучения, 20 тыс. должны пройти бесплатные ТиПО - это выпускники, которые не попали в вузы или не прошли ЕНТ. Понятно, что такое количество людей трудоустроить только по наработанной схеме через центры занятости сложно. И фактически процент трудоустройства останется низким, - отметил А. Мырзахметов и предложил также использовать возможности самомаркетинга, то есть продвигать продукцию участников программы через социальные сети. Также в НПП «Атамекен» предлагают привлечь для трудоустройства частные агентства, имеющие солидный опыт в этом направлении.

Что касается регионов, то, к примеру, в Алматы на этот год на реализацию программы продуктивной занятости и массового предпринимательства предусмотрено порядка пяти миллиардов тенге. Как пояснил аким города Бауыржан Байбек, по программе краткосрочного профессионального обучения в мае план по городу увеличен в 14 раз с 500 до 6975 человек.

- 1,2 млрд. тенге выделено 30 июня. Нами проведен тщательный отбор и утверждены перечни из 20 организаций образования и 102 профессий. На 1 августа обучаются 690 человек, дополнительно направлены 500. Этот год мы назвали годом молодежи. Сегодня у нас уже есть список из пяти тысяч человек, которые начали отрабатываться управлением занятости. До 15 сентября контингент будет полностью сформирован, и до конца года план будет исполнен. Также хотел бы отметить, что краткосрочное профессиональное обучение предусматривает подготовку только по рабочим специальностям, что сужает перечень профессий. Учитывая, что более 80 процентов экономики Алматы составляет сфера услуг, просим рассмотреть расширение круга участников программы и перечня востребованных специальностей, -отметил Б. Байбек, пояснив, что к неучтенным программой нерабочим специальностям относятся такие, как менеджер международной системы качества, специалист по маркетингу в социальных сетях, социальный работник.

Всего же на 1 августа в Алматы трудоустроены более 11 тыс. человек, или 64,4 процента от плана. Из них почти девять тысяч - на постоянные рабочие места.

Вторым вопросом повестки дня стал ход реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020», являющейся важным инструментом комплексной поддержки предпринимательства.

- Программа призвана решить основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. Это дороговизна кредитов и недостаток залогового обеспечения. Первая проблема решается благодаря инструменту субсидирования ставки вознаграждения, в рамках которого государство субсидирует десять процентов от максимальной ставки 19 процентов годовых. Вторая проблема решается благодаря инструменту гарантирования по кредиту, в рамках которого предприниматели могут воспользоваться гарантией до 85 процентов от сумы займа, - подчеркнул Председатель Правления Фонда «Даму» Абай Саркулов. - По состоянию на 1 июля 2016 года за счет субсидирования ставки вознаграждения 9923 предпринимателя смогли улучшить условия финансирования своих проектов. Сумма удешевленных кредитов составила 1,8 трлн. тенге. Общий объем выданных субсидий составил 163 млрд. тенге. Также 3101 предприниматель смог получить гарантии по кредитам на сумму 109 млрд. тенге. Общий размер поддержанных гарантий составил 47 млрд. тенге.

В свою очередь, Министр национальной экономики Тимур Сулейменов отметил, что только в первом полугодии этого года за счет субсидирования ставки вознаграждения более тысячи предпринимателей смогли удешевить стоимость кредитов. Общая сумма кредитов составила 90,1 млрд. тенге, объем выданных субсидий - 17,5 млрд. тенге. Для реализации новых бизнес-инициатив выдано 114 государственных грантов на сумму 221,4 млн. тенге.

- В рамках усиления предпринимательского потенциала более 14 тыс. новых и действующих предпринимателей прошли бизнес-стажировку и обучение основам предпринимательства. Широкий охват предпринимателей и населения мерами нефинансовой поддержки обеспечен за счет того, что во всех крупных городах, моногородах, областных и районных центрах есть центры обслуживания предпринимателей и центры поддержки предпринимателей, - пояснил Т. Сулейменов.

С целью повышения эффективности реализации программы, подчеркивают в ведомстве, в 2016 году был внесен ряд изменений. В частности, меры государственной поддержки переориентированы на эффективные предприятия, под которыми подразумеваются те организации, которые в течение последующих двух лет с момента получения помощи способны на десять процентов увеличить выплату налогов и создание рабочих мест.

Вместе с тем в ходе совещания Министерством нацэкономики внесен еще ряд предложений по повышению эффективности реализации программы. Среди них - внедрение плавающей ставки вознаграждения по кредитам и увеличение сроков кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса с трех до пяти лет.

В целом же, в рамках заседания отмечено, что с каждым годом эффективность реализации программы поддержки бизнеса растет. В 2016 году стоимость товаров и услуг предприятий-участников ДКБ-2020 составила 3,3 трлн. тенге, данными компаниями выплачено порядка 204 млрд. тенге налогов. Кроме этого, благодаря реализации программы, только в прошлом году удалось сохранить и создать более 47 тыс. рабочих мест.