Обсужден проект СТ РК 988 «Государственный Флаг Республики Казахстан. Технические условия»

17 августа 2017 года на площадке ОПС ТОО «КазЭкспоаудит», по инициативе ДКТРМ по г. Алматы и ЮФ РГП «Каз ИнСт» и при участии специалистов ТОО ОПС «Каз Экспоаудит», ТОО «Алматыгороформление», ИП «Баубеков», ТОО «Ак Бастау» проведено очередное заседание для ускорения решения вопроса определения в проекте пересматриваемого СТ РК 988 «Государственный Флаг Республики Казахстан. Технические условия» диапазона цветов полотнища и символики Государственного Флага, решение по которому было принято на заседании рабочей группы 19 мая 2017 г.

Основной причиной данного положения послужила необходимость использования в процедуре решения данного вопроса не одного, а двух Атласов цвета, применимых к ткани: одного на бумаге, другого на ткани, которые могут использоваться как самостоятельные, так и вместе для подтверждения правильности полученных результатов контроля.

Работа заседания проводилась в режиме реального времени: замеры проводились на основе Атласа цветов PANTON на ткани, которые сравнивались с результатами контроля цвета с применением Атласа цветов PANTON на бумаге.

Затем в системе l*a*b* определялись координаты эталона цвета (голубого, золотого), что позволило проконтролировать все предоставленные изготовителями образцам тканей с выкрасками цвета и готовых изделий и установить диапазон цвета ΔЕ для вновь изготавливаемых госсимволов, независимо от применяемой ткани.

Данная встреча была полезна всем, т.к. в процессе, участники пришли к единому пониманию правильного измерения цвета. Все изготовители Госфлагов, принимавшие участие в заседании имели при себе приборы для контроля цвета, но как оказалось они имеют разное количество выполняемых функций, и при проведении определений должны перенастраиваться и вводить разные коэффициенты, чтобы результаты измерения цвета были бы одинаковыми и легитимными.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались и другие проблемные вопросы, такие как размеры наконечника, возникновение на стыке голубого и золотого цветов зеленого цвета.

В завершении всем было дано задание еще раз подумать, какие вопросы по Государственному Флагу остались нерешенными и представить свои предложения в недельный срок.