Особый правовой режим

А. Кусманова,

судья СМЭС г. Астаны

Казахстанская система права является континентальной. Несмотря на это, в ближайшее время на территории Казахстана начнут действовать отдельные элементы прецедентного права. Это связано с созданием Международного финансового центра «Астана».

Прецедентная (англосаксонская, общая) система права - это право преимущественно судебное. Она представляет собой совокупность казусных правил, лежащих в основе конкретных судебных решений, которые имеют значение прецедента, обязательного для других судов при разрешении аналогичных дел. Общая система права применяется в Англии, США, частично в Канаде, Индии и других странах.

Континентальная (романо-германская) система права сформировалась под влиянием правовой системы Франции и особенно наполеоновской кодификации. Источником права в данной системе является не судебная практика, а законодательные и иные нормативные акты.

В континентальной системе права любое решение суда должно основываться на позитивном (писаном) праве, на законе, а не на предшествующих судебных решениях. Судьи в рамках континентальной системы могут лишь применять право, а не создавать его, как это делают их английские коллеги.

Согласно п. 1 ст. 1 Конституционного закона Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V «О Международном финансовом центре «Астана» Международный финансовый центр «Астана» - это территория в пределах города Астаны с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим. Центр будет представлять собой международный центр финансовых услуг: фондовую биржу, международный коммерческий арбитраж и др.

Согласно п. 1 ст. 4 Конституционного закона действующее право Центра основывается на Конституции РК и состоит из:

- вышеуказанного конституционного закона;

- не противоречащих вышеуказанному конституционному закону актов Центра, которые могут быть основаны на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса и (или) стандартах ведущих мировых финансовых центров, принимаемых органами Центра в пределах предоставленных вышеуказанным конституционным законом полномочий;

- действующего права Республики Казахстан, которое применяется в части, не урегулированной вышеуказанным конституционным законом и актами Центра.

Одним из органов Центра является его суд. Согласно ст. 13 Конституционного закона суд Центра независим в своей деятельности и не входит в судебную систему Республики Казахстан. Он состоит из двух инстанций: суд первой инстанции и апелляционный суд.

Суд Центра не осуществляет уголовного и административного судопроизводства и обладает исключительной юрисдикцией в отношении:

- рассмотрения и разрешения споров, возникающих между участниками Центра, органами Центра и (или) их иностранными работниками;

- рассмотрения и разрешения споров, касающихся любой операции, осуществленной в Центре и подчиненной праву Центра;

- рассмотрения и разрешения споров, переданных суду Центра по соглашению сторон.

Суд Центра в своей деятельности руководствуется постановлением Совета по управлению Центром «О суде Международного финансового центра «Астана», которое должно быть основано на процессуальных принципах и нормах Англии и Уэльса и (или) стандартах ведущих мировых финансовых центров.

Помимо суда планируется создание Международного арбитражного центра, который, согласно ст. 14 Конституционного закона, будет рассматривать споры в случае наличия между сторонами арбитражного соглашения с применением лучших арбитражных практик и участием опытных международных арбитров.

Перед Центром поставлена амбициозная задача по становлению одним из ведущих международных финансовых центров. Прецедент занимает важное место в регулировании финансовых отношений и деятельности международных финансовых центров.

Совокупность юридических норм, регулирующих международные финансовые отношения, состоит из «сложного конгломерата» правовых регуляторов различной юридической принадлежности, относящихся к самостоятельным национальным, международным и интеграционным правовым системам. Поэтому в равной мере нормы международного финансового права могут быть отнесены как к международному публичному, так и к международному частному праву. При этом нормы-принципы, правовые обычаи и обыкновения, доктрины, судебные и корпоративные прецеденты, резолюции и рекомендации международных организаций, модельные, типовые законы имеют не менее сильное регулятивное влияние на мировой финансовый правопорядок, чем нормы межгосударственных договоров и соглашений. Это объясняется тем, что финансовое право государств недостаточно унифицировано и гармонизировано по сравнению, например, с торговым правом. В результате суверенные государства в некоторых сферах финансовой деятельности вынуждены считаться со сложившейся практикой делового финансового оборота и предоставлять частноправовым участникам международной финансовой системы право самостоятельно действовать в рамках мировых «заведенных правил и порядков».

Центр создан по модели Дубайского международного финансового центра. Его первым руководителем является Кайрат Келимбетов.

Прецедентное право является «справедливым правом», поскольку исключается неодинаковый подход к аналогичным спорам.

В то же время понятие «судебная практика» по конкретной категории дел, применяемое в РК, в какой-то мере отвечает принципам прецедентного права, поскольку обеспечивает единообразие принятия судебных решений по конкретным категориям дел.

Перспектива внедрения в национальное законодательство прецедентного права, полагаю, имеется. Однако это очень длительный, затратный и трудоемкий процесс. Переход с континентального на прецедентное право должен быть поэтапный. Изучив опыт Международного финансового центра «Астана», международного коммерческого арбитража, входящего в состав данного Центра, полагаю, что данный опыт в первую очередь будет целесообразно применить к экономическим спорам, а затем к иным правоотношениям.