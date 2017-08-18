Урегулировать спор до суда

Ю. Яговец,

судья районного суда № 2

Казыбекбийского района

г. Караганды

Одно из существенных изменений Трудового кодекса, действующего с 2016 года, касается порядка рассмотрения индивидуальных трудовых споров согласительными комиссиями.

Ранее согласно ТК в прежней редакции индивидуальные трудовые споры рассматривались согласительными комиссиями и (или) судами. В согласительной комиссии споры рассматривались по заявлению стороны трудового спора, то есть, если сторона спора выражала желание обратиться в согласительную комиссию. Новый Трудовой кодекс предусматривает обязательное рассмотрение таких споров согласительными комиссиями.

В частности, п. 1 ст. 159 ТК предусматривает, что индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо по вопросам неисполнения решений согласительной комиссии - судами, за исключением субъектов малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа юридического лица.

Заявление, поступившее в согласительную комиссию, согласно п. 4 ст. 159 ТК подлежит обязательной регистрации в день подачи. Согласно п. 5 данной статьи согласительная комиссия обязана рассмотреть спор в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и выдать сторонам спора копии решения в трехдневный срок со дня его принятия.

Ст. 160 ТК регламентирует сроки для обращения в согласительную комиссию или суд для рассмотрения индивидуальных споров, а именно:

- по спорам о восстановлении на работе - для обращения в согласительную комиссию - один месяц со дня вручения копии акта работодателя о прекращении трудового договора, для обращения в суд - два месяца со дня вручения копии решения согласительной комиссии при обращении по неурегулированным спорам либо при неисполнении решения комиссии стороной трудового договора;

- по другим трудовым спорам срок обращения в согласительную комиссию составляет один год со дня, когда работник или работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права, течение этого срока приостанавливается в период действия договора о медиации по рассматриваемому трудовому спору, а также в случае отсутствия согласительной комиссии до ее создания.

На практике возникает вопрос, как быть в случае, если на предприятии или в организации отсутствуют согласительные комиссии. Согласительная комиссия является органом, создаваемым в организации, ее филиалах и представительствах на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников. Следовательно, законом конкретно регламентировано, что согласительные комиссии - это постоянно действующие органы, и они должны быть созданы в организациях, предприятиях и их филиалах. Если же эти комиссии отсутствуют, то они должны быть созданы.

Если работник не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с администрацией организации, то трудовой спор подлежит рассмотрению комиссией. Все расходы по работе комиссии несет работодатель.

Работник, по заявлению которого рассматривается трудовой спор, должен быть приглашен на заседание комиссии не позднее, чем за три дня. Все споры должны рассматриваться согласительной комиссией в присутствии работника, подавшего заявление.

Заочное рассмотрение спора допускается лишь по письменному заявлению работника. Если он не явился на заседание комиссии, то рассмотрение заявления откладывается. При повторной неявке без уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения, однако это не лишает работника права подать заявление вновь.

Согласительная комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, поручать отдельным лицам проведение технических и бухгалтерских проверок, требовать от администрации представления документов и расчетов, направлять запросы и пользоваться консультациями государственных и вышестоящих профсоюзных органов.

Заинтересованный работник имеет право заявить мотивированный отвод любому члену комиссии, участвующему в заседании.

Согласительная комиссия правомочна принимать решение, если на заседании присутствует не менее двух третьих всех членов комиссии. Решения комиссии по трудовым спорам принимаются по соглашению между представителями профсоюзного комитета или работников, и представителями администрации, участвующими в заседании, имеют обязательную силу и в каком-либо утверждении не нуждаются.

Решения комиссии должны быть мотивированы и основаны на действующем законодательстве, коллективном и трудовом договорах, соглашениях, правилах, положениях и инструкциях. В решениях комиссии по денежным требованиям должна быть указана точная сумма, причитающаяся работнику. Решение согласительной комиссии в течение трех рабочих дней должно быть направлено работодателю и заявителю.

Если при рассмотрении спора в комиссии по трудовым спорам соглашение между представителями профсоюзного комитета или работников, и представителями администрации не было достигнуто, работник имеет право обратиться с заявлением о разрешении спора в суд.

Согласно п. 6 ст. 159 ТК решение согласительной комиссии подлежит исполнению в установленный ею срок, за исключением споров о восстановлении на работе, которые подлежат немедленному исполнению. В соответствии с п. 7 данной статьи, в случае неисполнения решения согласительной комиссии в установленный срок, работник или работодатель вправе обратиться в суд.