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В Шымкенте четверо безработных вымогали у бизнесмена $7млн

18 августа 2017, 11:39

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного преступления. Проводится досудебное расследование.

В ДВД ЮКО с заявлением обратился житель Шымкента с заявлением, что неизвестные лица путем угроз вымогают у него $7млн, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД ЮКО.


Данный факт зарегистрировали в ЕРДР и возбудили уголовное дело по статье 194 ч.4 УК РК «Вымогательство».


«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО, с поличным при передаче денег в сумме 3 миллионов 20 тысяч долларов США, задержали четырех подозреваемых (1962, 1965, 1973 и 1976 г.р), безработных жителей Шымкента и Алматы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 194 ч.4 УК РК «Вымогательство в особо крупном размере». В качестве вещественных доказательств изъяты муляж 3 миллионов долларов и 20 тысяч долларов США. Один из задержанных арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде», - сообщили в пресс-службе.


В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного преступления. Проводится досудебное расследование.


Фото saratov.kp


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