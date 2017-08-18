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Скелет человека обнаружили в лесопосадке близ Астаны

18 августа 2017, 11:42

Тело направлено в центр судебно-медицинской экспертизы Астаны, назначены исследования.

Останки неизвестного человека обнаружены в лесопосадке в Акмолинской области, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента внутренних дел региона.

Сообщается, что человеческие останки обнаружил 51-летний житель Астаны около 19 часов вечера в трех километрах от села Малотимофеевка в лесопосадке вдоль автодороги Астана — Костамар.

Тело направлено в центр судебно-медицинской экспертизы Астаны, назначены исследования.

Личность человека пока не установлена, ведется следствие.

Фото: Pikabu

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