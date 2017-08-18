Установлена причина смерти парня, которого нашли мертвым в котловане в Костанайской области

В Костанайской области пропавшего Андрея Калинкина нашли мертвым в котловане, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.





"16.07.2017 года в ОВД г. Житикара и района обратился гражданин, который просил оказать содействие в розыске племянника Калинкина Андрея Сергеевича 05.10.1999 г.р., который в период времени с 13.07.2017 года 20:00 часов до 15.07.2017 года до 14:00 часов ушел из в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.





Следователем, ведущим производство по уголовному делу проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление истины по делу.





Как сообщили в прокуратуре Костанайской области, проведены поисковые мероприятия, в селе Забеловка, где 18.07.2017 года взрывном котловане на расстоянии около 800 метров, от села Забеловка Житикаринского района, обнаружен труп несовершеннолетнего Калинкина Андрея Сергеевича 05.10.1999 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти, который 13.07.2017 года, в 20:00 часов, ушел из дома и до настоящего времени его место нахождение было не известно. В ходе осмотра места происшествия 18.07.2017 года, около 20-45 часов, в взрывном котловане, на расстоянии 800 метров от села Забеловка, был обнаружен труп мужчины европейской внешности несовершеннолетнего Калинкина Андрея Сергеевича 05.10.1999 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти.





Труп был доставлен в МОРГ Житикаринского района, где была назначена судебно медицинская экспертиза.

Согласно выписки журнала судебно-медицинской экспертизы трупов причина смерти - асфиксия при утоплении в воде.

В настоящее по настоящему уголовному делу время назначена посмертная судебную психолого-психиатрическая экспертиза, производство которой поручено экспертам Костанайского филиала РГКП центра судебной медицины МЮ РК.



