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Утвержден стандарт государственной услуги
«Предоставление информации о категории субъекта предпринимательства»
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Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2017 года № 268 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Предоставление информации о категории субъекта предпринимательства» (не введен в действие)
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Стандарт государственной услуги разработан Министерством национальной экономики Республики Казахстан (далее - Министерство).
Государственная услуга оказывается Министерством (далее - услугодатель).
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через веб-портал «электронного правительства» (далее - портал).
Срок оказания государственной услуги на портале - не более 15 (пятнадцати) минут.
Форма оказания государственной услуги: электронная.
Результат оказания государственной услуги - выдача справки о категории субъекта предпринимательства в электронном виде по форме согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги.
Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам (далее - услугополучатель).
График работы портала - круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ.
Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателей на портал:
электронный запрос, удостоверенный электронно-цифровой подписью услугополучателя.
Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:
1) несоответствие услугополучателя и (или) представленных данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным Правилами расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъектов предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1128, и Правилами ведения и использования реестра субъектов предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1091;
2) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения государственной услуги.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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