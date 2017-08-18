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Утвержден стандарт государственной услуги

«Предоставление информации о категории субъекта предпринимательства»

Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2017 года № 268 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Предоставление информации о категории субъекта предпринимательства» (не введен в действие)

Стандарт государственной услуги разработан Министерством национальной экономики Республики Казахстан (далее - Министерство).

Государственная услуга оказывается Министерством (далее - услугодатель).

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через веб-портал «электронного правительства» (далее - портал).

Срок оказания государственной услуги на портале - не более 15 (пятнадцати) минут.

Форма оказания государственной услуги: электронная.

Результат оказания государственной услуги - выдача справки о категории субъекта предпринимательства в электронном виде по форме согласно приложению к настоящему стандарту государственной услуги.

Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам (далее - услугополучатель).

График работы портала - круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ.

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателей на портал:

электронный запрос, удостоверенный электронно-цифровой подписью услугополучателя.

Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) несоответствие услугополучателя и (или) представленных данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным Правилами расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъектов предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1128, и Правилами ведения и использования реестра субъектов предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1091;

2) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения государственной услуги.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

18 августа 2017, 11:50
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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