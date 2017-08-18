Замглавы ЦИК: пока не вижу равенства политических партий в Казахстане

Согласно информации на официальном сайте ЦИК РК, политические партии формируют состав мажилиса парламента через пропорциональную систему выборов (по партийным спискам). Ранее в Казахстане выборы депутатов мажилиса проходили по смешанной избирательной системе (67 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, а 10 — по спискам политических партий).





"Дело в том, что смешанная система у нас уже присутствовала, была поставлена задача перед государством о том, чтобы партии набрали свою силу. То есть развитие партийной системы", — сказал Фоос на заседании в пятницу.





Он отметил, что для развития партийной системы Казахстан осуществил переход на пропорциональную избирательную систему.





"Вот когда, я думаю, политические партии войдут в силу, что смогут смело конкурировать на равных между собой, я думаю, можно опять вернуться к смешанной системе. Пока я не вижу равенства политических партий", — отметил Фоос.





В Казахстане официально зарегистрированы шесть политических партий: "Нұр Отан", "Бірлік", Демократическая партия Казахстана "Ақ жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Коммунистическая Народная партия Казахстана и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).



