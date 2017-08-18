Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Алматы - Бишкек

В Алматинской области на трассе Алматы — Бишкек при столкновении двух автомашин один человек погиб, двое госпитализированы в больницу

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 70-м километре республиканской автодороги Алматы — Бишкек в ночь на 17 августа. Toyota Carina столкнулась с Audi-100.





В результате аварии пострадали три женщины, находившиеся в салоне Audi, одна из которых скончалась на месте происшествия, двое госпитализированы с различными травмами в больницу села Узынагаш.





По предварительной версии 33-летний водитель Toyota, не справившись с рулевым управлением автомашины, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со стоявшей на обочине дороги Audi. По факту начато уголовное расследование, предусмотренное статьей 345 частью 3 УК РК, сообщили в пресс-службе областной полиции.





Как выяснилось, все пострадавшие в ДТП являются жителями Жамбылской области.



