Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Алматы - Бишкек
18 августа 2017, 12:06
Toyota врезалась в припарковавшуюся у дороги Audi в Алматинской области.
В Алматинской области на трассе Алматы — Бишкек при столкновении двух автомашин один человек погиб, двое госпитализированы в больницу, сообщает Sputnik Казахстан.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на 70-м километре республиканской автодороги Алматы — Бишкек в ночь на 17 августа. Toyota Carina столкнулась с Audi-100.
В результате аварии пострадали три женщины, находившиеся в салоне Audi, одна из которых скончалась на месте происшествия, двое госпитализированы с различными травмами в больницу села Узынагаш.
По предварительной версии 33-летний водитель Toyota, не справившись с рулевым управлением автомашины, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со стоявшей на обочине дороги Audi. По факту начато уголовное расследование, предусмотренное статьей 345 частью 3 УК РК, сообщили в пресс-службе областной полиции.
Как выяснилось, все пострадавшие в ДТП являются жителями Жамбылской области.
Фото: Today.kz
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