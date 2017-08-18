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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Алматы - Бишкек

18 августа 2017, 12:06

Toyota врезалась в припарковавшуюся у дороги Audi в Алматинской области.

В Алматинской области на трассе Алматы — Бишкек при столкновении двух автомашин один человек погиб, двое госпитализированы в больницу, сообщает Sputnik Казахстан.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 70-м километре республиканской автодороги Алматы — Бишкек в ночь на 17 августа. Toyota Carina столкнулась с Audi-100.

В результате аварии пострадали три женщины, находившиеся в салоне Audi, одна из которых скончалась на месте происшествия, двое госпитализированы с различными травмами в больницу села Узынагаш.

По предварительной версии 33-летний водитель Toyota, не справившись с рулевым управлением автомашины, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со стоявшей на обочине дороги Audi. По факту начато уголовное расследование, предусмотренное статьей 345 частью 3 УК РК, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как выяснилось, все пострадавшие в ДТП являются жителями Жамбылской области.

Фото: Today.kz

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