МВД Каталонии подтвердило, что теракты в Камбрильсе и Барселоне связаны
18 августа 2017, 12:07
Ранее полиция заявляла о связи теракта в Барселоне и взрыва в муниципалитете Альканар, где по предварительным данным, террористы пытались изготовить самодельную бомбу.
Министерство внутренних дел Каталонии подтвердило, что теракт в приморском городе Камбрильс связан с аналогичным нападением в Барселоне, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.
В Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, в четверг вечером пятеро террористов на автофургоне врезались в группу пешеходов, но были ликвидированы полицией. Были ранены семь человек, в том числе полицейский. Ранее в тот же день микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали.
"Эта атака была в том же русле. Между ними существует связь", — заявил советник министерства внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.
Ранее полиция заявляла о связи теракта в Барселоне и взрыва в муниципалитете Альканар, где по предварительным данным, террористы пытались изготовить самодельную бомбу.
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Фото: AFP 2017 / Josep Lago.
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