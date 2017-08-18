Более 27 млн тенге заплатили водители за «красивые» номера в Восточно-Казахстанской области

С 1 января 2018 года номерами повышенного спроса будут считаться госномера с цифрами 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707, а также все номера с одинаковыми буквенными обозначениями (типа ААА, BBB и т.д.).

На 17 августа 2017 года в Восточно-Казахстанской области выдано 67 государственных регистрационных номерных знаков так называемого повышенного спроса на сумму 27 021 521 тенге, сообшает Zakon.kz со ссылкой на УАП ДВД ВКО.





Как отмечается, в этом году государственная пошлина за выдачу государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) цифрового обозначения: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 составляет 310 тысяч 853 тенге. Государственная пошлина за государственные номера цифрового обозначения – 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 – составляет 517 тысяч 332 тенге.





Напомним, что 4 июля 2017 года Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения» №83-VI.





Согласно данного закона, с 1 января 2018 года номерами повышенного спроса будут считаться государственные регистрационные номерные знаки с цифрами 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707, а также все номера с одинаковыми буквенными обозначениями (типа ААА, BBB и т.д.). За их выдачу будет взиматься государственная пошлина 5 700 % от месячного расчетного показателя (МРП) (138 396 тенге). Из расчета 1 МРП – 2428 тенге (с 1 января 2018 года).





За ГРНЗ – 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 продолжат взимать 13 700 % от МРП (332 636 тенге).





За ГРНЗ – 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999, с одинаковыми буквенными обозначениями (типа ААА, BBB и т.д.) будет взиматься государственная пошлина 19 400 % от МРП (471 032 тенге).





За ГРНЗ – 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 будет взиматься государственная пошлина 22 800 % от МРП (553 584 тенге).





За ГРНЗ 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777, но с одинаковыми буквенными обозначениями будет взиматься государственная пошлина 28 500 % от МРП (691 980 тенге).







