В Алматы Lada Priora столкнула внедорожник в арык

В Алматы произошло ДТП с участием Vauxhall Frontera и Lada Priora, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла по проспекту Райымбека, между улицами Момышулы и Яссауи. Водитель внедорожника следовал по проспекту в западном направлении. По всей вероятности, он поздно заметил нужный ему поворот и резко затормозил. В этот момент сзади него двигался водитель Lada. Он попытался избежать столкновения, вырулив налево, но все равно врезался в заднюю левую часть Vauxhall.





От мощного удара внедорожник пересек автобусную полосу и угодил в арык, опрокинувшись на бок.





Медики оказали первую помощь водителю Lada, от госпитализации он отказался.





Водитель внедорожника предложил владельцу Lada купить Vauxhall за два миллиона тенге, либо предоставить ему такой же. Кроме того, он мешал работе журналистов, достав некое подобие "эмблемы комитета".



