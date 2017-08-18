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Спасатели Семея спасли двух малышей, заблокированных в квартире

18 августа 2017, 12:22

В случае возникновения ситуации, когда существует опасность для жизни и здоровья, нужно незамедлительно звонить в службу спасения по телефону «101» или «112».

Спасатели Семея спасли двух малышей, заблокированных в квартире, сообщает Zakon.kz.

Хозяйка одной из квартир в 35 квартале г.Семей вышла во двор дома чтобы развесить белье, а вернувшись, обнаружила дверь своей квартиры закрытой изнутри. В квартире остались двухлетний и годовалый малыши. Из-за возникновения угрозы их жизни и здоровью, женщина обратилась за помощью к спасателям.


Вызов поступил на пульт «112» в 14:45. К месту вызова было направлено отделение спасателей в составе 4-х человек.



Спасатели Специализированной пожарной части №2 незамедлительно прибыли на место происшествия и, тут же было решено демонтировать замок входной двери с применением шанцевых инструментов. В 15 часов 05 минут в результате проведения аварийно-спасательных работ все закончилось благополучно, дети спасены и переданы матери.


Напоминаем, что в случае возникновения ситуации, когда существует опасность для жизни и здоровья, нужно незамедлительно звонить в службу спасения по телефону «101» или «112».

Спасатели помогают гражданам в ситуациях, когда в квартире заблокированным оказывается маленький ребенок, пожилой человек, инвалид, которые не могут самостоятельно открыть дверь изнутри. Угрозой для жизни и здоровья людей является и оставленная включенная газовая, электрическая плита, нагревательные электроприборы, то есть все, что может служить причиной пожара или взрыва. Спасатели обращаются к родителям и горожанам о том, что нельзя оставлять детей одних без присмотра.

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