В случае возникновения ситуации, когда существует опасность для жизни и здоровья, нужно незамедлительно звонить в службу спасения по телефону «101» или «112».

Спасатели Семея спасли двух малышей, заблокированных в квартире , сообщает , сообщает Zakon.kz





Хозяйка одной из квартир в 35 квартале г.Семей вышла во двор дома чтобы развесить белье, а вернувшись, обнаружила дверь своей квартиры закрытой изнутри. В квартире остались двухлетний и годовалый малыши. Из-за возникновения угрозы их жизни и здоровью, женщина обратилась за помощью к спасателям.





Вызов поступил на пульт «112» в 14:45. К месту вызова было направлено отделение спасателей в составе 4-х человек.









Спасатели Специализированной пожарной части №2 незамедлительно прибыли на место происшествия и, тут же было решено демонтировать замок входной двери с применением шанцевых инструментов. В 15 часов 05 минут в результате проведения аварийно-спасательных работ все закончилось благополучно, дети спасены и переданы матери.









Напоминаем, что в случае возникновения ситуации, когда существует опасность для жизни и здоровья, нужно незамедлительно звонить в службу спасения по телефону «101» или «112».



