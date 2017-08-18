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В ЮКО зарезали завуча сельской школы

18 августа 2017, 12:24

Мотивы убийства выясняют правоохранительные органы.

23-летний сосед зарезал 46-летнюю учительницу - завуча средней школы в селе Турбат Казыгуртского района. Село расположено в предгорье недалеко от казахстанско-узбекской границы, передает Timeskz.kz.

Убийство произошло глубокой ночью, когда женщина пошла в туалет. Скорее всего, сосед караулил ее, вооружившись ножом, и неожиданно из темноты набросился на женщину. Стал бить ее ножом, нанеся около десятка колото-резанных ран в области туловища. Учительница скончалась на месте, до приезда скорой помощи.

Как сообщила собкору Timeskz руководитель пресс-службы ДВД Салтанат Каракозова, убийцу задержали на следующий день. Он водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе причины, спровоцировавшие кровавую трагедию.

Дана Акжолова
Фото с сайта novostink.ru

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