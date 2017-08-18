Экспортная страховая компания «KazakhExport» исключена из списка объектов для приватизации

Дочерняя организация Национального управляющего Холдинга «Байтерек» АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (далее – KazakhExport) исключена из перечня крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке.





Изменения внесены на основании Постановления Правительства РК от 03 августа 2017 года № 467 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016 - 2020 годы».





10 марта 2017 года Постановлением Правительства РК №112 KazakhExport включен в официальный перечень действующих национальных компаний. В апреле 2017 года Государственная комиссия по вопросам модернизации экономики РК согласовала исключение KazakhExport из перечня объектов для приватизации и поручила Министерству по инвестициям и развитию совместно с Национальным управляющим Холдингом «Байтерек» в установленном законодательном порядке принять меры по исключению национального оператора по продвижению экспорта из перечня объектов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду.





В соответствии с Посланием Президента народу Казахстана от 31 января 2017 года перед Правительством Республики Казахстан стоит задача по активизации работ по увеличению казахстанского несырьевого экспорта. Одним из стратегических направлений деятельности Национального управляющего Холдинга «Байтерек» является повышение экспортного потенциала производителей казахстанских товаров. Деятельность KazakhExport нацелена на создание адекватных механизмов по поддержке выхода казахстанской продукции обрабатывающего сектора на зарубежные рынки.





Для справки:





АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» - дочерняя компания АО «Национальный Управляющий холдинг «Байтерек». Миссия «KazakhExport» - поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий. Пресс-служба: +7 727 250 00 21 (вн. 134), сайт www.keg.kz





АО «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» - создан в целях оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями, и развития национальной экономики Указом Президента РК. Основная миссия Холдинга - содействие устойчивому экономическому развитию Казахстана посредством финансирования и оказания поддержки приоритетным секторам экономики в целях реализации государственной политики, решения социально-ориентированных задач и достижения целей, поставленных «Стратегией – 2050».



