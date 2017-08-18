ЦИК РК предложил кандидатам на выборах «прощать» расхождения в декларации о доходах в 1 МЗП

При обсуждении концепции законопроекта с поправками в Конституционный закон РК «О выборах в РК» на Межведомственной комиссии в Минюсте РК речь зашла о пересмотре нормы, согласно которой кандидат на выборах в президенты или в парламент с разночтением в декларации о доходах снимается с регистрации , передает корреспондент Zakon.kz





Как рассказал заместитель председателя Центризбиркома РК Владимир Фоос, предлагается внесение изменений по части установления люфта для кандидатов в президенты или в парламент РК в одну месячную заработную плату - 24 459 тенге. В то же время вице-министр РК Зауреш Баймолдина поинтересовалась, не будет ли это предложение нести коррупционные риски. На этот счет В. Фоос заверил, что сумма люфта не противоречит антикоррупционному законодательству.





«Мы не собираемся отменять эту норму, предусматривающую отмену регистрации кандидата в связи с не предоставлением достоверной информации по декларации. Мы хотим сделать в ней люфт в одну МЗП», - сказал замглавы ЦИК.





Как он отметил, на последних выборах были прецеденты, когда кандидаты снимались за маленькие суммы.





«Мы проанализировали недавно опять последние выборы. И, действительно, еще раз удостоверились, что снятие кандидата может быть, у нас есть суммы, самая маленькая сумма - за 39 тенге. Это касается коррупции. Но в 2016 году после больших выборов Верховный суд РК делал отчет об этих выборах. Он поставил вопрос о том, что при таких маленьких отклонениях, когда снимаются на местах, Верховный суд не видел ни вины, ни умысла», - указал спикер.





«И, если бы не было других каких-то нарушений, они так прямо и сказали - мы бы не знали, как выйти из этого положения. Формально - да, пять тенге ошибка, хотя, казалось бы, нет. Но мы хотим сделать люфт. Это не будет противоречить закону о коррупции, потому что есть, действительно, когда 40 тысяч, хотя 40 тысяч тоже - какая коррупция? Когда уже за сотни тысяч… Но у каждого свое понимание», - пояснил он.





По его словам, такой люфт предлагается сделать с учетом возможной ошибки при заполнении декларации.





«Мы хотим сделать люфт в размере 1 МЗП. То есть, это так сказать, та граница, которая дается на ошибку при заполнении, либо еще что-нибудь, потому что случаи иной раз, действительно, дикие встают. Пенсию получил, снял, часть не снял, часть осталась на карточке. А он ее и не указывал, да он просто и не знал, что она там лежит. И вот этот человеческий фактор мы хотим там исключить. И помочь кандидатам. И выполнить норму рекомендации ОБСЕ», - заключил В. Фоос.





Ксения Давыдова, Астана