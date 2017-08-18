СМИ рассказали подробности о подозреваемом в совершении теракта в Барселоне

Мужчина Дрис Укабир Сопрано, которого ранее считали человеком, совершившим теракт в Барселоне, не самостоятельно пришел в полицейский участок, а был задержан на пути к нему. Об этом сообщает издание Periodico, передает Об этом сообщает издание Periodico, передает РИА Новости





Ранее сообщалось, что один из двух задержанных после теракта в Барселоне — Дрис Укабир Сопрано, которого изначально подозревали в причастности к наезду на пешеходов в Барселоне, поскольку его документы были обнаружены в фургоне. Также сообщалось, что именно на него был оформлен один из двух обнаруженных фургонов. Однако он явился в полицию муниципалитета и сообщил, что его документы украли. Он заявил, что это мог сделать его младший брат — 18-летний Муса Укабир. Полиция проверяет слова этого человека и пытается выяснить, почему он раньше не сообщил о пропаже документов.





По данным издания, полиция отвергла версию того, что Дрис сам пришел в участок в муниципалитете Риполь (провинция Жирона, Каталония) после того, как увидел свою фотографию по телевизору. По словам мэра Риполя Жорди Мунеля, подозреваемый был задержан полицией Каталонии на пути в участок.





Издание отмечает, что первоначальные подозрения полиции в причастности Дриса Укабира к теракту подкрепил факт, что он провел год в испанской тюрьме за преступление, не связанное с терроризмом, и был освобожден в 2012 году.





Также, по информации газеты, выяснилось, что в аккаунте брата Укабира Мусы в социальной сети Kiwi два года назад были опубликованы радикальные сообщения. Профили самого Дриса в Facebook и Instagram были заблокированы через несколько часов после терактов, отмечает издание.





В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.





Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.





*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.





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