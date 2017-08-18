Б.Баймаханов: Система медстрахования – будущее нашей медицины

Если граждане не будут платить отчисления и взносы в ОСМС, средств на счету фонда будет недостаточно для должного оказания медуслуг.

В Казахстане со следующего года заработает Обязательное социальное медстрахование. С июля работодатели начали перечислять взносы за своих сотрудников. Готова ли система здравоохранения к работе в новых условиях и что ждет простых казахстанцев с введением страховой медицины c Zakon.kz своим мнением поделился председатель правления АО «Национальный научный центр хирургии им.А.Н.Сызганова» Болатбек Баймаханов.





- Организаторы реформы обязательного медицинского страхования говорят о повышении ответственности граждан за собственное здоровье. Как вы думаете, возможно ли это?





- Действительно, одна из важных целей введения обязательного социального медицинского страхования - это повышение ответственности простого народа за свое здоровье. Только тогда улучшится состояние здоровья нации. Нужно понять, что не только государство и медицина ответственны за это. Пока каждый человек не будет подходить с должным пониманием к вопросу собственного здоровья, ничего не изменится. Сейчас, к сожалению, нет этой ответственности и понимания. В Казахстане работает гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Каждый год на медпомощь населению в рамках этой программы выделяются огромные средства из бюджета. Благодаря этому скорая и неотложная помощь бесплатны, мы можем наблюдаться в поликлиниках, в экстренных случаях можем совершенно бесплатно лечиться, получаем вакцины, также людям с хроническими заболеваниями выделяются лекарственные средства. На высокотехнологичные медицинские услуги тоже выделяются колоссальные средства.





Но такие естественные факторы как старение народа и повышение рождаемости требуют с каждым годом увеличивать средства на здравоохранение. К сожалению, государственный бюджет не может себе этого позволить. Надо признать, что сегодня на медицину не хватает денег. Поэтому обязательное социальное медицинское страхование - это один из способов финансирования здравоохранения. К тому же, то, что бесплатно, никогда не ценится. Например, каждый год правительство выделяет деньги на скрининговые программы. Но далеко не многие идут проверяться. А когда люди будут платить деньги, они станут более требовательными, начнут с ответственностью относиться к своему здоровью, будут в год один раз обследоваться и соответственно меньше болеть. Также работодатель будет нести ответственность за здоровье своих работников. Таким образом, в обществе будет формироваться солидарная ответственность.





- Противники системы обязательного медицинского страхования, особенно, молодые люди, которые «мало обращаются к врачам», не хотят платить за других. Насколько правильна эта позиция?





- Это, как я уже до этого говорил, вопрос солидарной ответственности. Мы должны формировать эти традиции в нашем обществе. Потому что человек никогда не знает, когда может заболеть, и что его ждет впереди. Если человек сегодня здоров, нет гарантии, что завтра или послезавтра болезнь не настигнет. У всех у нас дома есть родители, бабушки и дедушки. Например, кому-то нужна сложная операция, сейчас у нас столько пациентов, которые нуждаются в пересадке органов.

Приведу простой пример, в Казахстане пациентов, которые нуждаются в пересадке почек - около 2,5 тыс. человек. Средняя стоимость каждой из этих так называемых высокотехнологичных операций - около 1 млн тенге. К большому сожалению, такие деньги не у всех есть. Так вот, средства, которые поступают на счета Фонда социального медицинского страхования, нужны именно в таких случаях.





- Как вы думаете, наши медицинские организации готовы к реформе? Какие трудности могут возникнуть в будущем?





- Нельзя говорить, что обязательное социальное медицинское страхование внедряется за один день. Подготовка к внедрению шла годами. Например, сейчас уровень подготовленности намного лучше, чем во время первого ФОМСа в 1996-1998 годах. У нас имеется Комитет по оплате медицинских услуг, который занимается оплатой оказанных медицинских услуг населению, можно сказать, что система оплаты налажена. Десять лет тому назад мы внедрили единую медицинскую систему. Есть опыт, все расходы на лечение каждой болезни рассчитаны, есть тарифы. Медицина поднялась на новый качественный уровень. Работники сферы здравоохранения имеют возможность обучаться за рубежом, повышать свою квалификацию. Есть новое оборудование, по госпрограмме построены новые больницы и амбулатории, даже районные больницы оборудованы необходимым минимумом. Министерством ведется работа по дальнейшей информатизации и компьютеризации объектов здравоохранения, по заданию правительства работа в этом направлении должна быть завершена до конца текущего года. Поэтому можно говорить, что система здравоохранения в целом готова к внедрению ОСМС.





Откровенно говоря, нам, медорганизациям безразлично, откуда идут деньги. Самое главное, чтобы нам платили за оказанную помощь, а мы всегда готовы работать во благо народа и оказывать качественную помощь населению. Если граждане не будут платить отчисления и взносы в ОСМС, средств на счету фонда будет недостаточно для должного оказания медуслуг. Поэтому мы все должны понять, что система медстрахования будет работать во благо народа, что это будущее нашей медицины. Тем более, мы далеко не первая страна, которая внедряет ОСМС. Можно сказать, что такая система доказала свою эффективность во всем мире.





- Но, тем не менее, есть мнение о том, что государство, внедряя ОСМС, хочет сэкономить бюджетные деньги. Можно ли согласиться с этим мнением?





- Это неверное рассуждение. Государство и в будущем не будет приостанавливать финансирование отрасли. Как вы знаете, более 10 млн человек будут страховаться за счет государства. Это 14 льготных категорий граждан, куда входят и безработные, и пенсионеры, дети и инвалиды, студенты, беременные женщины и т.д. На каждого из них ежемесячно будет выделяться более 5 тыс. тенге. На данный момент из казны на сферу здравоохранения выделяется 1 трлн тенге, эта сумма и в будущем не будет сокращаться. Государство не уходит от ответственности.





Обязательное социальное медицинское страхование призвано обеспечить народ качественной и доступной медицинской помощью. Реформа внедряется не для работников сферы здравоохранения, а для народа. Нужно это понимать. 60 процентов когда-то построенных за счет бюджета больниц и стационаров находятся в плохом состоянии, половина медицинского оборудования изношена. Мы не сможем оказывать качественную медпомощь, если не будем ремонтировать и обновлять оборудование. В данное время мы все привыкли, что все делается за счет государства. Откуда деньги идут, как строятся больницы, как закупается оборудование - никому не интересно.

Но завтра, когда все будут платить из своего кармана, народ будет более требовательным, он будет требовать качество. И работники сферы здравоохранения тоже станут более ответственны, так как их зарплата будет зависеть от того, насколько качественно и своевременно оказана помощь пациенту. Я думаю, что это даст большой импульс для развития медицины. Одним словом, простой народ от страховой медицины не проиграет.



