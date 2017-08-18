Сколько стоит одеть школьника в Астане

На Центральном рынке столицы купить полный «набор» одежды (включая рубашку и обувь) можно в пределах 19,5 тыс. тенге. Костюм из брюк, пиджака и жилетки стоит 15 тыс. тенге. Но можно договориться и за 12 тыс. тенге. Производство, как уверяют продавцы, - Турция, Китай, Кыргызстан. При этом не вся продукция имеет этикетки с информацией о производителе и составу материала.



