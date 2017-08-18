Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» будет выставлен на торги за 1000 тенге

При надлежащем исполнении всех обязательств по договору о доверительном управлении с предпринимателем заключается договор выкупа прямой адресной продажи и с этого момента начинается продажа.

Футбольный клуб «Шахтер» планируется на пять лет передать в доверительное управление с правом выкупа. Стартовая цена клуба на торгах составит всего лишь 1000 тенге , сообщает , сообщает ekaraganda.kz





Как рассказал руководитель управления государственных активов и закупок Карагандинской области Мурат Кадеков, в отношении хоккейного клуба «Сарыарка» и футбольного клуба «Шахтер» в настоящее время проводится предпродажная подготовка.





- На сегодняшний день оценку провели. Хоккейный клуб «Сарыарка» – 163 миллиона тенге, футбольный клуб «Шахтер» - 1000 тенге, поскольку у него имеется кредиторская задолженность в размере 208 миллионов тенге - в такую сумму реально оценивается стоимость клуба, - сказал он.





Стоит отметить, что при надлежащем исполнении всех обязательств по договору о доверительном управлении с предпринимателем заключается договор выкупа прямой адресной продажи и с этого момента начинается продажа.





Напомним, одним из ключевых приоритетов, определенных в послании главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», является кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды, что предполагает снижение доли государства в экономике до 15% в валовом внутреннем продукте.





В соответствии с комплексным планом приватизации на 2016-2020 годы в 2017 году передаче в конкурентную среду подлежат 24 организации, в 2018 году - 4 организации. На сегодняшний день из 24 организаций продано 5 организаций на сумму 44,7 миллионов тенге.



