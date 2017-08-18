При теракте в Барселоне пострадала россиянка

Она получила легкие ранения, ей была на месте оказана медицинская помощь, без госпитализации.

Россиянка получила легкие ранения при теракте в Барселоне, сообщил сообщил РИА Новости глава пресс-службы Ростуризма Евгений Гайва.





"Пока мы информацию еще уточняем, пока по данным ситуационно-кризисного центра МИД есть данные об одной пострадавшей гражданке России. Она получила легкие ранения, ей была на месте оказана медицинская помощь, без госпитализации", — сказал он.

Гайва добавил, что "других данных о пострадавших россиянах пока нет, информация пока уточняется".





В российском посольстве в Мадриде РИА Новости заявили, что вместе с генеральным консульством в Барселоне сейчас проверяют эту информацию.





В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более ста получили ранения. Полиция задержала троих подозреваемых в причастности к организации теракта, но водитель фургона остается на свободе.





Позднее, в ночь на пятницу, фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский. Четырех террористов ликвидировали, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы.





* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.





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