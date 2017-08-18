Полицейские Алматы проверили, как подростки коротают последние дни каникул
18 августа 2017, 12:59
в ходе отработки выявлено 20 фактов реализации детям алкогольных напитков и табачных изделий
В целях стабилизации оперативной обстановки в подростковой среде в период летних каникул с 14 по 22 августа 2017 года на территории Алматы проводится 3-ий этап общегородского оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Местной полицейской службы ДВД.
«Уже по отработанном алгоритму действий, мы посредством проверки несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, обеспечения их занятости, выявления фактов трудовой и иной эксплуатации детей, а также проведения праворазъяснительной работы среди родителей и самих подростков, предупреждаем и профилактируем правонарушения с их стороны. На этот раз ОПМ реализовывался путем проведения локальных рейдов на наиболее уязвимых участках и в местах, где, согласно специальному анализу, чаще всего несовершеннолетние допускают правонарушения или напротив становятся объектами преступных посягательств. За три дня ОПМ в ОВД за различные правонарушения доставлен 241 подросток, 40 из которых за безнадзорность и беспризорность помещены в Центр адаптации несовершеннолетних. Всего же в эти дни силами сотрудников нашего подразделения в районах, а также наружными службами полиции выявлено 238 административных правонарушений», - уточнила начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.
Также, по данным стражей порядка, в ходе отработки выявлено 20 фактов реализации детям алкогольных напитков и табачных изделий. Особое внимание полицейские по-прежнему уделяют пресечению и выявлению фактов по принципу «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям.
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